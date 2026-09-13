EL PSOE presentará mociones para promover su adhesión al pacto de Estado climático

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Madrid, 13 sep (EFE).- El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos para promover su adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, según ha indicado el partido este domingo en un comunicado.

La formación gobernante ha explicado que lo hará a través de sus grupos municipales y autonómicos "en contraposición a las políticas negacionistas del PP, que, de la mano de Vox, utiliza la emergencia climática como moneda de cambio para sus pactos en lugar de proteger a la ciudadanía y el territorio".

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El PSOE sostiene que el pacto "representa una oportunidad para construir una estrategia común, duradera y basada en el conocimiento científico, que permita anticiparse a los riesgos, proteger a los más vulnerables y garantizar una transición justa".

De esta manera, se suma al proceso de adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática abierto por el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

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Según explica la nota, la adhesión se puede hacer efectiva en la web de la citada cartera y está dirigida "tanto a los más de 1.300 actores que participaron en su elaboración en muchas modalidades, y que también estuvieron en la I Conferencia de Ponferrada, como a cualquier organización o persona que quiera sumarse".

Recuerda además que "la alarma climática lleva despertando desde hace años preocupación e inquietud en la población española" y que esto "hace más evidente que nunca la necesidad de construir un gran pacto de país que permita hacer frente a la realidad del Cambio Climático y promover un nuevo modelo de desarrollo social y económico de España, capaz de proteger la salud de los ciudadanos, la economía y nuestro territorio".

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Por su parte, la presidenta del partido, Cristina Narbona, ha enviado un mensaje grabado a los grupos municipales y autonómicos sobre la importancia de ese pacto en el que resalta que "el cambio climático se está acelerando".

En él, Narbona enumera algunas de las "experiencias" relacionadas con la emergencia climática ocurridas a lo largo de los últimos meses, como los incendios forestales, "cada vez más difíciles de apagar, o lo que han sido las olas de calor, las noches tropicales, días asfixiantes".

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"Todo eso tiene consecuencias, las olas de calor, los incendios forestales, las inundaciones, los corrimientos de tierra, todo tiene un efecto tremendamente negativo para nuestra salud, para nuestra seguridad, para la actividad económica", ha indicado.

Narbona ha señalado que aunque "el Partido Popular y Vox no quieren ni siquiera sentarse" con el PSOE para abordar ese asunto, su partido intentará "estar en todos los territorios", a través de la moción. EFE

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