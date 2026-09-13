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El PP presentará Senado un plan actuación para garantizar la seguridad y futuro de Ceuta

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Ceuta, 13 sep (EFE).- El PP ha anunciado este domingo que llevará el próximo martes al pleno del Senado una moción que plantea un amplio plan de actuación para Ceuta tras la grave crisis vivida los días 30 y 31 de julio, con medidas en materia de seguridad, inmigración, frontera, relaciones con Marruecos, economía y presencia del Estado.

La iniciativa "parte de una premisa clara: Ceuta no puede afrontar sola las consecuencias de una crisis que afecta a la Seguridad Nacional, a la soberanía y a la integridad territorial de España", ha advertido en un comunicado.

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El PP sostiene que la frontera de Ceuta es frontera española y frontera exterior de la Unión Europea y, por tanto, su protección es una responsabilidad del Estado.

El PP defenderá en el Senado la necesidad de activar de manera inmediata los procedimientos legalmente previstos para el retorno voluntario o la expulsión de quienes accedieron ilegalmente a España, reforzando para ello las unidades de Extranjería destinadas en Ceuta y estableciendo un calendario que permita resolver los expedientes con todas las garantías legales.

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La moción reclama además utilizar todos los instrumentos nacionales y europeos disponibles para proteger la frontera, entre ellos el despliegue del Frontex y de sus unidades de intervención rápida, así como los procedimientos de identificación, control de seguridad, asilo y retorno previstos en la legislación española y europea.

El PP propone prolongar el perímetro fronterizo mar adentro comenzando por el espigón del Tarajal; consolidar refuerzos permanentes de Policía Nacional y Guardia Civil; incrementar los medios de Extranjería, sanitarios y judiciales; e implantar un sistema permanente e integrado de vigilancia marítima y costera. La propuesta incluye también reformas legales para adaptar la respuesta del Estado a las entradas irregulares por vía marítima.

La respuesta planteada por el PP no se limita a la emergencia migratoria ya que la moción exige una mayor presencia estructural del Estado en Ceuta, reforzando Sanidad, Educación, Justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En el ámbito económico, el PP propone un Plan de Reactivación Económica para Ceuta y Melilla dotado con al menos 650 millones de euros entre 2027 y 2032, que contemple una Ley de Régimen Especial, estabilidad para las bonificaciones a la Seguridad Social, incentivos para comercio, hostelería y autónomos, mejora de la conectividad, medidas contra el desempleo juvenil y actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda.

La iniciativa también reclama que España defienda ante la Unión Europea la singularidad de Ceuta y Melilla, promoviendo un tratamiento equivalente al de las regiones ultraperiféricas en materias como fondos, fiscalidad y fronteras, además de impulsar la representación propia de ambas Ciudades Autónomas en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.

Respecto a Marruecos, el PP apuesta por "reorientar las relaciones bilaterales sobre los principios de respeto y reciprocidad", dejando claro que España "no puede admitir amenazas ni chantajes y que su soberanía e integridad territorial no están sujetas a discusión ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas".

Para el PP lo ocurrido el 30 y 31 de julio ha demostrado que Ceuta "necesita mucho más que medidas improvisadas para superar una emergencia ya que necesita seguridad, inversión, oportunidades y una presencia permanente y efectiva del Estado". EFE

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