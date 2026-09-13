Espana agencias

El exministro Gallardón declara este martes como testigo en el primer juicio del 'caso Lezo'

Imagen OOICD7RLRNAZVCKWSDDC2HTIOU
Guardar

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia durante el primer mandato de Mariano Rajoy y presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, prestará declaración este martes como testigo en el juicio del 'caso Lezo', centrado en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001.

El magistrado jubilado Manuel García Castellón, instructor de la causa, envió a juicio a 22 personas, entre los que se encontraban los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Ruiz-Gallardón.

PUBLICIDAD

No obstante, durante la fase de instrucción, el magistrado archivó la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón y también exculpó al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas separadas de 'Lezo', ya que aún no había llegado a la Presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la adquisición de la empresa colombiana.

Según Anticorrupción, el Canal de Isabel II compró Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- como parte de la "expansión internacional" que la empresa pública inició en 2001 en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa.

PUBLICIDAD

HASTA SIETE AÑOS DE PRISIÓN

Este juicio es el primero que se celebra del 'caso Lezo', que empezó a investigarse hace diez años y se centra en determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un "sobreprecio" en la compra de Inassa a costa de las arcas públicas.

Para Calvo y Bravo, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

El Ministerio Público interesa para los otros 20 procesados, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas, así como gestores e intermediarios en la operación, condenas de entre seis y siete años de prisión y de entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos, según su escrito.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA

La Fiscalía señaló que para llevar a cabo la compra, el Canal de Isabel II "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua.

La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal de Isabel II y, después, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Para la Fiscalía, la compra de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco.

El resultado habría sido, según el Ministerio Fiscal, "un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

La mujer llegó a ser doctora ‘cum laude’ en Informática en una universidad española y profesora de algunas de las materias que debía superar para conseguir la homologación de su título obtenido en Colombia

La Audiencia Nacional da tres meses al Ministerio de Universidades para resolver la homologación del título de una ingeniera colombiana que lleva 12 años esperando

Nueve visitas a Urgencias y una prueba que nunca llegó: condenan a la Sanidad andaluza por el retraso en detectar cáncer a un paciente que falleció

El Servicio Andaluz de Salud deberá indemnizar a la familia del hombre, que tenía 63 años, con 75.000 euros. Los hechos ocurrieron en 2019

Nueve visitas a Urgencias y una prueba que nunca llegó: condenan a la Sanidad andaluza por el retraso en detectar cáncer a un paciente que falleció

Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

La comida libanesa es una gastronomía que vive un notable auge en España y se caracteriza por el uso abundante de especias

Qué es la batata harra y cómo se prepara este delicioso plato tradicional del Líbano

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 13 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Cuándo llega Shakira a Madrid: así será su residencia de casi un mes con 12 conciertos y un ‘festival’ propio

Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

Todos los frentes abiertos que tensan la relación entre España y Marruecos: la crisis de Ceuta, la reunión con Argelia, la visita del Rey y el Mundial

Una señal inesperada en los análisis de sangre puede estar relacionada con el cáncer colorrectal en jóvenes

Nueva jornada de incidentes en Ceuta: Dos guardias civiles agredidos por migrantes y otros tres detenidos en diversos incidentes

ECONOMÍA

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

España crece más que Europa, pero se queda atrás en productividad: “La brecha se debe al menor tamaño de nuestras empresas”

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

DEPORTES

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

El circuito que se quedó pequeño: la historia del Jarama, el escenario que vio nacer y morir la Fórmula 1 en Madrid

Un productor reclama los derechos de autor de dos temas publicados “sin contrato” en el álbum ‘Camisa10′ de Ronaldinho: hay otras 11 canciones en disputa

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”