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El español Manuel González se adjudica la victoria en Misano Adriático

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El español Manuel González (Kalex), líder del Mundial de Moto2, se adjudicó este domingo la victoria en el Gran Premio de San Marino de la categoría, disputado en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, por delante del neerlandés Collin Veijer (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex). EFE

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