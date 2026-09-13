El español Manuel González se adjudica la victoria en Misano Adriático

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El español Manuel González (Kalex), líder del Mundial de Moto2, se adjudicó este domingo la victoria en el Gran Premio de San Marino de la categoría, disputado en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, por delante del neerlandés Collin Veijer (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex). EFE

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

El Gobierno tiene un año para decidir si indulta al maquinista del accidente de Angrois: la jueza que lo condenó considera que existen razones para perdonarle la pena La magistrada destaca que la imprudencia fue “grave” pero se concentró en un “brevísimo espacio de tiempo” y subraya el “profundo pesar” mostrado por el maquinista hacia las víctimas y sus familias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Curro elegirá a Leocadia como madrina y María se abrirá con Samuel sobre su amor Carlo desaparecerá con Janita durante la próxima semana de la ficción diaria de RTVE