Dos heridos y al menos dos detenidos tras otra noche de peleas entre migrantes en Ceuta

Guardar

Ceuta, 13 sep (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha detenido al menos a dos personas y se ha trasladado a dos migrantes al Hospital Universitario -ambos con heridas de arma blanca- tras nuevas peleas entre migrantes producidas en el entorno de la playa del Trampolín de la ciudad.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la reyerta se produjo esta madrugada en esta zona donde aún permanecen miles de personas de las que entraron ilegalmente en la ciudad los pasados días 30 y 31 de julio.

PUBLICIDAD

Una de las reyertas entre estos migrantes acabó con uno de ellos apuñalado que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario, aunque aún no se ha podido detener al autor de la agresión.

Momentos después se produjo otro enfrentamiento en los montes próximos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que se saldó con un herido tras un golpe en la cabeza y heridas en una mano.

PUBLICIDAD

Los agentes también han arrestado esta madrugada, sobre las 01:00 horas, a un migrante marroquí al que le han incautado un machete de grandes dimensiones y una defensa extensible ocultas entre sus prendas. Será puesto a disposición judicial por tenencia ilícita de armas. EFE