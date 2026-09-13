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De ganar el Mundial con la selección española a pregonero de las fiestas de Móstoles

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Rubén S. Lesmas

Móstoles (Madrid), 13 sep (EFE).- Móstoles está en plena celebración de sus fiestas patronales, declaradas de Interés Turístico Regional, que tuvieron para su inicio a un pregonero de excepción: Carlos Alberto Cruz, preparador físico de la selección española de fútbol, que acaba de proclamarse campeona del Mundial 2026.

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Natural de esta localidad madrileña, Cruz lleva nueve años trabajando con los equipos nacionales, tanto en las categorías inferiores como en la absoluta, y ha formado parte del cuerpo técnico que ha conquistado la Liga de Naciones, la Eurocopa de 2024 y el Mundial de 2026, todos ellos junto al seleccionador, Luis de la Fuente. No obstante, nunca ha dejado de vivir en su ciudad natal.

"Soy de aquí, de Móstoles; nací en Móstoles. Empecé jugando aquí, disfrutando de los campos de Móstoles cuando eran de tierra", cuenta a EFE el preparador físico de la selección.

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Su relación con el fútbol comenzó precisamente en esta localidad, primero como futbolista, etapa en la que pasó por distintos equipos de la ciudad, como el ATK, el Móstoles y el Juventud, aunque con poco más de 20 años ya fue consciente de que no podría convertir esa actividad en su profesión.

"Dejé de jugar al fútbol a los 21 años, cuando vi que no podía ganarme la vida como jugador. No pude llegar al profesionalismo, pero empecé a estudiar para formarme como preparador físico", admite.

A partir de entonces orientó su carrera hacia la preparación física. Estudió INEF y completó su formación con cuatro másteres especializados en este ámbito y aplicados al fútbol. Comenzó su trayectoria profesional como preparador físico en distintos clubes de Arroyomolinos y Móstoles.

Tras pasar por diferentes clubes y localidades de la Comunidad de Madrid, se incorporó a las categorías inferiores del Real Madrid, donde trabajó durante tres años como preparador físico de la cantera, hasta que le llegó la oportunidad de incorporarse a la selección española.

"Se necesitaba un preparador físico y pude entrar", recuerda Cruz, quien coincidió allí con De la Fuente, actual seleccionador absoluto.

No fue hasta 2022 cuando dio el salto a la absoluta, precisamente para incorporarse al Mundial de Catar, donde ejerció como segundo preparador físico del equipo dirigido entonces por Luis Enrique Martínez.

"Con la llegada de Luis de la Fuente paso a desempeñar la función de preparador físico principal. Ya habíamos trabajado juntos en categorías inferiores, donde fuimos campeones de Europa sub-21 y sub-19. Luego, en la absoluta, ganamos la Nations League, la Eurocopa de 2024 y ahora el Mundial", resalta.

Desde entonces, el trabajo de Cruz se centra en la preparación física de los internacionales y en el seguimiento de sus condiciones, especialmente para afrontar competiciones como el Mundial, en las que la acumulación de partidos en pocas semanas obliga a conseguir que los jugadores puedan recuperarse entre encuentros.

"Con los jugadores que tenemos es muy fácil trabajar y ganar títulos. Al final se trata de coordinar y ofrecerles todo lo que necesitan a nivel individual y colectivo", resume con modestia, aunque explica que la planificación se adapta también a las necesidades de cada futbolista.

La noticia de que sería el pregonero de las fiestas de su localidad natal se la comunicó el alcalde, Manuel Bautista, poco después de que la expedición española fuera recibida en Madrid tras el Mundial, y asegura que no dudó en aceptar: "Es un placer y un orgullo dar el pregón aquí, en las fiestas de Móstoles".

Carlos Alberto Cruz abrió este viernes las fiestas de Móstoles después de completar la temporada más importante de su carrera y sin olvidar el camino iniciado mucho antes de llegar a la selección, desde los campos de tierra de su ciudad hasta los terrenos de juego de toda la Comunidad de Madrid. EFE

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(foto)

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