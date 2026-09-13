Continúa la estabilidad este lunes en la Península, con rachas muy fuertes en Cádiz

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Madrid, 13 sep (EFE).- La estabilidad marcará este lunes de nuevo el tiempo en España, con cielos despejados y sin precipitaciones, aunque se prevén rachas muy fuertes de levante en Cádiz y en otros puntos del país como Galicia, el suroeste peninsular y las islas orientales de Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que únicamente se darán intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, Melilla y en el norte de Galicia, así como en zonas del área cantábrica, en la fachada oriental y en las Baleares.

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No obstante, el organismo considera probable que aumente la nubosidad al final del día en las costas atlánticas gallegas, con la posible formación de brumas y nieblas costeras y, en el caso de Canarias, anticipa nubes bajas matinales en los litorales y presencia de calima, con concentraciones significativas en las islas orientales.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad nordeste peninsular y en los archipiélagos, de forma notable en el nordeste de Galicia y en el área cantábrica y habrá pocos cambios en el resto.

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Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, así como en las islas Canarias orientales, en Galicia y en las depresiones del nordeste y del Cantábrico, mientras que las mínimas aumentarán en el tercio norte peninsular.

En cuanto al viento, la Aemet avisa de que soplará levante fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho, con viento moderado del este y nordeste en litorales de Alborán, sureste peninsular, Cantábrico y norte de Galicia. Será flojo en el resto y, en Canarias, soplará viento flojo de componente norte en las zonas bajas y moderado de sur en las altas.

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- Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: cielo poco nuboso o despejado en el Miño Alto y en zonas elevadas de A Mariña y, desde la tarde, en la costa atlántica, acompañados de brumas y posibles nieblas dispersas. Temperaturas mínimas en aumento en el interior sur y en el noroeste de A Coruña y con pocos cambios en el resto; no habrá cambios en las máximas, que pueden alcanzar los 36 grados en el oeste de Ourense y extremo sur de Lugo. Viento flojo variable.

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- ASTURIAS: cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral y extremo occidental, con brumas y algunas nieblas dispersas. Temperaturas en aumento. Viento flojo variable.

- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el extremo sur, que podrían ir con brumas y nieblas asociadas. Temperaturas en aumento. Se rozarán los 34 grados en zonas bajas de Liébana y del extremo sur. En el interior, viento flojo variable con predominio del nordeste en las horas centrales. En el litoral, flojo a moderado del este.

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- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso. Temperaturas en aumento, ligero o sin cambios en las mínimas en gran parte de Gipuzkoa y en el litoral de Bizkaia. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en la Cantábrica y extremo nororiental. Viento variable, flojo.

- NAVARRA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en aumento. Viento flojo con predominio de la componente norte que será, temporalmente variable, por la mañana.

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- LA RIOJA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo variable.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, más significativo en el Pirineo occidental. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste en la mitad norte y de la componente norte en la mitad sur.

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- CATALUÑA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso en valles de los Pirineos y sin cambios en el resto, con máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable, con intervalos de moderado por la tarde en la depresión central de Lleida.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado. Temperaturas mínimas en aumento ligero en la Sierra, sin cambios en el resto. Temperaturas máximas en aumento en la Sierra, aumento ligero en el resto. Viento flojo variable.

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- CASTILLA-LA MANCHA: cielo despejado con algún intervalo de nubes altas. No se descarta alguna bruma o niebla de madrugada en Albacete. Temperaturas mínimas en aumento en Montes de Toledo, sin cambios en el resto y máximas en aumento ligero en la Comunidad. Sin cambios en Montes de Toledo y mitad sur de Ciudad Real. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios ligeros y máximas en ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral, con pocos cambios en el resto; y máximas en ligero ascenso en el interior, sin cambios en el resto. Vientos flojos variables.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso o despejado con probabilidad de algún banco de niebla en Menorca. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo variable con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos en general poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior y con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho y Melilla, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales. Temperaturas con ligeros cambios. Vientos flojos a moderados variables.

- CANARIAS: predominio de los cielos despejados, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte. Nubosidad de evolución diurna en el interior de las islas centrales, sin descartar chubascos por la tarde. Calima, con probables concentraciones significativas en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura hasta la mañana.

Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se alcanzarán los 34 grados en zonas de interior y de la vertiente este de Lanzarote y Fuerteventura, así como en la vertiente sur de Gran Canaria donde se alcanzarán los 37 grados. En las zonas más afectadas las temperaturas nocturnas no bajarán de los 25 grados. Viento flojo. EFE