Ciudadanos piden en Ceuta el cierre de las duchas de las playas por un brote epizoótico

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Ceuta, 13 sep (EFE).- La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente de Ceuta (Daubma) ha solicitado el cierre temporal de las duchas de las playas, utilizadas por los migrantes, por la detección de un brote epizoótico de intoxicación química.

En un comunicado de este domingo, la organización pone de manifiesto que este "grave episodio" está afectando a la población de gaviotas patiamarillas ('Larus michahellis') en diversos puntos del litoral, concentrándose especialmente en la playa del Trampolín.

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Según la organización, la causa principal del brote está vinculada directamente al uso ilegal de productos de higiene personal en las duchas públicas de los arenales utilizadas por los migrantes.

El informe del Área Técnica de Fauna Urbana de Daubma confirma que los ejemplares rescatados muestran un cuadro clínico severo de "debilidad generalizada e incapacidad para volar, parálisis parcial de extremidades y desorientación, pérdida de respuesta a estímulos y deshidratación severa así como vómitos y signos de irritación gastrointestinal".

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Los análisis técnicos señalan que este cuadro es compatible con la intoxicación por tensioactivos, conservantes, perfumes y siliconas, componentes habituales en geles, champús y cosméticos de uso humano.

Entre las peticiones formales trasladadas a la administración destacan la apertura de un expediente administrativo para investigar las infracciones, la recogida de muestras y análisis toxicológico del agua de escorrentía de las duchas, así como la inspección e inmediato cierre temporal de las duchas donde se confirme contaminación. EFE

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