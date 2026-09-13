Celta y Concello de Vigo formalizan la concesión de Balaídos

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Vigo, 13 sep (EFE).- El Celta y el Concello de Vigo formalizaron este domingo la concesión administrativa del estadio municipal de Balaídos en un acto celebrado en el propio estadio en los prolegómenos del partido Celta-Málaga, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, escenificaron la firma del acuerdo, que establece una concesión de 50 años, ampliable hasta un máximo de 75.

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Como recuerdo de este día, Marián Mouriño hizo entrega al alcalde de Vigo de una maqueta exclusiva del estadio, símbolo de la estrecha vinculación entre la instalación, el Celta y la ciudad.

La formalización del acuerdo supone un hito histórico para Balaídos, en el que a partir de ahora ya se podrán organizar eventos musicales. EFE

dmg/cmm