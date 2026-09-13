Castro: “Hemos demostrado nuestra identidad y que siempre jugamos para ganar”

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Valencia, 13 sep (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, ensalzó el trabajo de su equipo a pesar de la derrota por 2-4 ante el Barcelona de este domingo y también la capacidad competitiva de sus jugadores, pese a haber estado con una desventaja de tres goles.

“Un partido perdido es una derrota, pero hemos demostrado la identidad que tenemos y que siempre jugamos para ganar. Los jugadores han dado el máximo y como entrenador estoy muy contento con la actuación del equipo”, dijo Castro en rueda de prensa.

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El técnico ‘granota’ puso en valor la reacción de su equipo por encima de los errores cometidos en los goles encajados. “Los fallos son naturales y ellos también los han cometido. Hemos tirado más, hemos tenido más oportunidades claras, hemos rematado más…”, destacó.

Preguntado por los cambios en la alineación, Castro insistió en la respuesta del equipo: “Los cambios han sido buenos y no tengo ninguna duda. Si antes del partido había gente que podía dudar, una vez ha terminado, nadie puede pensar que la estrategia ha sido mala”.

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El portugués valoró positivamente algunas de esas novedades en el once titular, como las de Petar Ratkov o Dani Requena: “Han estado a un muy buen nivel y creo que van a mejorar. Son jugadores que nos van a ayudar en el futuro y Requena ha sido uno de los mejores del equipo”. EFE

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