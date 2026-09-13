Belarra defiende que la Fórmula 1 forma parte de un modelo que hace la ciudad "invivible"

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Madrid, 13 sep (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendió este domingo que el Gran Premio de España de Fórmula Uno, que se disputa en Madrid, forma parte de un modelo que hace la ciudad "invivible".

"Hay que escuchar a los vecinos y vecinas. Este es un modelo que hace esta ciudad invivible porque están construyéndola para los turistas", declaró Belarra durante su visita de apoyo a la concentración de protesta convocada por la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid y diversos colectivos, plataformas y asociaciones vecinales.

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La diputada de Podemos denunció que se hayan invertido "más de 300 millones de euros" en la Formula Uno y no se hayan atendido las reclamaciones de las educadoras infantiles, que llevan cinco meses en huelga exigiendo un aumento salarial.

"Creo que es evidente cuáles son las prioridades de esta administración pública. Si hiciésemos un referéndum, si preguntásemos a los vecinos y vecinas de Madrid qué prefieren, si Formula Uno o que a sus niños les atiendan personas con buenas condiciones salariales, creo que la respuesta estaría clara", aseveró.

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Belarra reivindicó la necesidad de "construir una comunidad y una ciudad que se pueda vivir", algo que considera "una cuestión de consenso social" y que, en sus palabras, pasa por apostar por la educación y la sanidad públicas y por logar que la vivienda "sea para vivir". EFE

(foto)