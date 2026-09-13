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Alertan de la situación "preocupante" de mujeres y niños acampados en las naves de Tarajal

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Ceuta, 13 sep (EFE).- La ONG Luna Blanca ha advertido de que la situación "más preocupante" en términos humanitarios en Ceuta se localiza en el asentamiento de mujeres y niños de las naves del Polígono Industrial del Tarajal, a la espera de su traslado a alguno de los recursos temporales habilitados por el Gobierno.

En el día del traslado de 864 migrantes al campamento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el entorno de la antigua cárcel, la portavoz y educadora social de la asociación Luna Blanca, Halima Ahmed, ha indicado a EFE que los cambios que las instituciones están promoviendo en relación con los migrantes llegados a finales de julio son "muy lentos" y "muy pocos".

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Esta asociación ha puesto el acento en el estado de alrededor de 25 familias con mujeres y niños y un número indeterminado de menores no acompañados en el Tarajal, a los que desde hace una semana no se les reparte comida por falta de recursos.

Tras concluir la vigencia del convenio con la ciudad autónoma para la financiación de la comida, Ahmed ha indicado que "tienen que tomar cartas en el asunto las instituciones pertinentes" para buscar una solución "cuanto antes" pues estas personas siguen "malviviendo" en una situación "precaria".

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En paralelo, la asociación de vecinos de la barriada de La Reina gestiona en terrenos de esta ONG, junto a la mezquita Sidi Embarek, un campamento con casi 350 mujeres con sus niños, que pasarán a otros de los recursos temporales que construye el Gobierno.

Estas instalaciones estarán en la trasera de esta carpa, también en suelo de la ONG.

Mejorarán la situación de estas familias que ahora cuentan con baños y una ducha portátiles como las de los festivales o ferias en el campamento actual, que quedará como sala de estar común y para actividades para los niños cuando entren en funcionamiento las nuevas.

La portavoz de Luna Blanca ha puesto el acento en el racismo estructural que puede dar la cara en el marco del conflicto de Ceuta y ha advertido de los intentos de criminalización de los migrantes echándoles "la culpa de todos los males".

 "Ceuta ya tenía sus problemas" y, según esta educadora social, en la periferia era común antes de la entrada masiva que los vecinos se levantaran con sucesos relativos a quemas de coches o contenedores, y apedreamientos de autobuses.

Tras sucesos de este tipo, "se ha visto que los que han quemado los coches no han sido los inmigrantes", muchos de los cuales "ni siquiera se quieren quedar" en Ceuta o en algún punto del resto de España.

Quieren ir al resto de Europa, donde tienen "familia, amigos o conocidos" o "más perspectivas de salir adelante".

Poner el énfasis en estas cuestiones "no quiere decir que todos los inmigrantes sean buenos", como se está comprobando en las "trifulcas muy graves" que algunos están protagonizando entre ellos.

Son sucesos que causan "más temor" en la población, ha precisado Ahmed. Sin embargo, "eso no quiere decir que tengamos que ir señalando a todo el colectivo en general". EFE

(Foto) (Vídeo)

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