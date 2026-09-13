1-1. Celta y Málaga siguen sin ganar

Guardar

Vigo, 13 sep (EFE).- Celta y Málaga siguen sin ganar después de empatar 1-1 en Balaídos, donde los celestes se adelantaron con un gol de Ferran Jutglà pero acabaron siendo víctimas de su fragilidad defensiva en las acciones a balón parado.

De un córner nació el gol del debutante Adrián Niño para el Málaga.

PUBLICIDAD

EFE

1010153

dmg/ism