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1-1. Celta y Málaga siguen sin ganar

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Vigo, 13 sep (EFE).- Celta y Málaga siguen sin ganar después de empatar 1-1 en Balaídos, donde los celestes se adelantaron con un gol de Ferran Jutglà pero acabaron siendo víctimas de su fragilidad defensiva en las acciones a balón parado.

De un córner nació el gol del debutante Adrián Niño para el Málaga.

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EFE

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dmg/ism

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