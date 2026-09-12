Espana agencias

'Ya no llama nadie', un cómic que visibiliza la soledad del anciano "de domingo a domingo"

Guardar

Madrid, 12 sep (EFE).- 'Ya no llama nadie' es el último cómic de la guionista Elizabeth Casillas y la ilustradora Blanca Vázquez, publicado por Astiberri esta semana, y que visibiliza la soledad de los ancianos en los pueblos de la España vaciada y el hastío de la semana, en espera de las visitas familiares del domingo.

En una entrevista con EFE, Casillas (Bilbao, 1986) explica que lo primero que escribió fue el título: 'Ya no llama nadie' y, a partir de esa premisa, desarrolló una novela gráfica donde la protagonista (Mariona, de 87 años) piensa mucho en la muerte porque en el pueblo no la dejan pensar en nada más, porque sus amigas van desapareciendo y la cabeza de su marido (Vicente) es cada vez más volátil.

PUBLICIDAD

Dice la guionista que el germen de la novela gráfica vino de un conjunto de cosas que fueron cogiendo fuerza a raíz del deterioro de sus abuelos y del trabajo en una asociación de personas con discapacidad auditiva, donde se apercibió de lo mucho que afectaba la pérdida de oído a la desconexión con la realidad.

Aunque afirma que el cómic es "menos personal de lo que puede parecer", reconoce la escritora que las visitas al pueblo de sus abuelos, Arroyuelo (Burgos), con 24 habitantes, le dieron conciencia de la soledad de muchos ancianos en el entorno rural.

PUBLICIDAD

Casillas insiste en que la idea es transmitir la realidad de esos pueblos aislados donde el domingo es el día de las sobremesas familiares, "mientras que el resto de la semana es silencio, rutina y hastío".

"Quería mostrar que hay entre un domingo y otro en los pueblos. Y es que en esos días entre medias hay una vida que no para, pero que baja mucho el volumen", añade la guionista, que enmarca el cómic en el tipo costumbrista.

La escritora reconoce que muchos pueblos quedan olvidados y carentes de servicios, y eso deja a sus habitantes en una situación de abandono, "pero la novela no busca ahondar en el tema político", sino en el vacío existencial de la gente que va asumiendo su ocaso y la necesidad de crear un legado.

Casillas afirma que el libro tiene "poco diálogo y mucho guión" y muchas páginas mudas que se configuran como un recurso narrativo para transmitir "los silencios, el hastío y la abulia de domingo a domingo".

En esos días, el jardín se convierte en protagonista y en el lugar donde Mariona planea, incluso, que reposen sus cenizas.

En una entrevista con EFE, la ilustradora Blanca Vázquez (Guadalupe, Cáceres, 1997) revela la gran conexión con la guionista a la hora de ilustrar la historia, que se desarrolla "en digital cien por cien, pero simulando acuarela".

Para la novela gráfica, Vázquez recurre a una paleta de colores muy cálida: "La casa se llena de ocres, marrones y rojos y el jardín es pura luz y explosión de verdes, mientras que las escenas de 'flasback' donde concurren sueños y recuerdos se vuelven de color azul".

Vázquez afirma que se siente muy cómoda con las páginas mudas que aparecen después de las escenas en familia "con bocadillos llenos de diálogos por aquí y por allá y con charlas que fluyen".

  Con las páginas mudas viene el contraste, y se suceden las viñetas con escenas donde Mariona y Vicente están solos: "No aburridos, pero con tanta rutina de verse, que no tienen grandes cosas que decirse y eso se palpa".

   Dice la ilustradora que se trata de un cómic sobre los cotidiano y la familia, "pero también una novela gráfica sobre el ocaso de la vida, como una puesta de sol".

  Vázquez revela que el cómic da voz a las dos perspectivas: la de los jóvenes que ven razonables las visitas semanales y la de los abuelos que se ven abrumados de domingo a domingo por la monotonía y la soledad.

  Para la ilustradora se trata de un cómic universal con el que todos se identifican y que forma parte de la colección Sillón Orejero de Astiberri, donde caben las novelas gráficas más reflexivas.EFE

  (foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crítica de ‘Prácticamente magia 2’: Sandra Bullock y Nicole Kidman ’hechizan’ 28 años después en una secuela demasiado larga que sabe para quién está hecha

La segunda parte de la cinta estrenada en 1998 entretiene, pese a su guion a ratos demasiado cursi y un metraje que supera las dos horas

Crítica de ‘Prácticamente magia 2’: Sandra Bullock y Nicole Kidman ’hechizan’ 28 años después en una secuela demasiado larga que sabe para quién está hecha

En España no solo existió el lince ibérico: hace un siglo vivió en nuestro país el mayor felino silvestre de Europa

El lince boreal o europeo, ya extinto en estado silvestre en territorio español, ha sido objeto de varias propuestas de reintroducción

En España no solo existió el lince ibérico: hace un siglo vivió en nuestro país el mayor felino silvestre de Europa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

La cantante inauguró este viernes la primera de las cuatro noches en Madrid con el ‘Cuarto Azul World Tour’: un show más conservador que el de los estadios, pero suficiente para mantener su estatus de estrella

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

Calor de pleno verano durante el fin de semana: la Aemet alerta de máximas de hasta 38 grados en estas regiones

Durante los siguientes días, las temperaturas van a subir de forma progresiva y se alcanzarán valores altos para la época del año

Calor de pleno verano durante el fin de semana: la Aemet alerta de máximas de hasta 38 grados en estas regiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

La Justicia retira a una madre separada el uso exclusivo de la vivienda familiar porque vivía con su hija en casa de los abuelos

La Justicia anula la sentencia que otorgaba la custodia a una madre al determinar que el menor reside habitualmente en Marruecos

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”