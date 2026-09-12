Espana agencias

Vox dice que corresponde al Tribunal Supremo priorizar o no la sentencia sobre la 'ley de nietos' y evita "presionarle"

Imagen PZ3OIDOBC5H2LMNVLRRC435XLM
Guardar

El vicesecretario de Acción Política de Vox, Ignacio de Hoces, ha asegurado este sábado que su partido no piensa "presionar" al Tribunal Supremo para que dictamine rápido sobre la conocida como 'ley de nietos' pues, a su juicio, corresponde al tribunal priorizar o no la sentencia sobre el derecho al voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que han sido nacionalizados en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

El Supremo ha decidido suspender cautelarmente, hasta que emita sentencia, el voto para los que ya han obtenido u obtengan la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. Estas medidas cautelares se han adoptado al atender las peticiones de Vox y la plafaforma Iustitia Europa.

PUBLICIDAD

"El Supremo sabrá cuántas causas tiene encima de la mesa y la importancia de esta o de otras cuestiones", ha indicado Hoces en una entrevista concedida a 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press. En este sentido, ha rechazado ejercer "ningún tipo de presión" sobre el Alto Tribunal, a diferencia de lo que, a su juicio "hace el Gobierno una y otra vez con las diferentes causas".

Para Hoces, "lo realmente importante" es que el Supremo "dictamine y se resuelta mediante sentencia" que la instrucción "es claramente ilegal" y, por lo tanto, "no puedan votar" los beneficiados por la misma. En esta línea, ha negado que sea inconstitucional que estas personas no puedan votar en las elecciones.

PUBLICIDAD

Preguntado por su postura sobre que el PP se arrogue la decisión del Supremo, el también diputado de Vox considera que los 'populares' "podrían haber interpuesto también los recursos correspondientes", como hizo la formación de Santiago Abascal.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

La cantante inauguró este viernes la primera de las cuatro noches en Madrid con el ‘Cuarto Azul World Tour’: un show más conservador que el de los estadios, pero suficiente para mantener su estatus de estrella

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

Embalses en España: así están las reservas de agua este sábado 12 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están las reservas de agua este sábado 12 de septiembre

Los veranos de Harald V en Mallorca: una historia de amor por la vela que duró más de dos décadas

El monarca llegó a enfrentarse a Juan Carlos I y Felipe VI en la Copa del Rey Mapfre

Los veranos de Harald V en Mallorca: una historia de amor por la vela que duró más de dos décadas

María Valero recuerda su aventura en el Mundial 2026 de la mano de Borja Iglesias: “Conforme pasen los años, con más cariño lo voy a recordar”

‘Infobae’ ha podido hablar con la creadora de contenido después de que viviese la victoria de España de cerca con su pareja

María Valero recuerda su aventura en el Mundial 2026 de la mano de Borja Iglesias: “Conforme pasen los años, con más cariño lo voy a recordar”

36.000 lechones y seis piscinas olímpicas de purines: dos macrogranjas de una misma empresa en Huesca esquivan la autorización ambiental más exigente

Cada proyecto tiene una capacidad individual equivalente a 360 unidades de ganado mayor, justo una por debajo del umbral a partir del que se exige este trámite

36.000 lechones y seis piscinas olímpicas de purines: dos macrogranjas de una misma empresa en Huesca esquivan la autorización ambiental más exigente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

La Justicia retira a una madre separada el uso exclusivo de la vivienda familiar porque vivía con su hija en casa de los abuelos

La Justicia anula la sentencia que otorgaba la custodia a una madre al determinar que el menor reside habitualmente en Marruecos

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

La DGT avisa: a partir del 1 de octubre te pueden multar con 200 euros si adelantas en esta situación

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”