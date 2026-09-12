Van Asten y Paredes causan baja ante el Atlético por sendas lesiones musculares

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Barcelona, 12 sep (EFE).- Las defensas del Barcelona Renee Van Asten e Irene Paredes serán baja para el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid por una lesión miofascial posterior del recto anterior derecho y una lesión muscular del sóleo izquierdo, respectivamente, según informó este sábado el club azulgrana.

La neerlandesa, uno de los refuerzos del conjunto azulgrana este verano, tiene un tiempo estimado de recuperación de tres semanas, mientras que la española estará de baja alrededor de dos semanas.

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Estas dos ausencias reducen las opciones del técnico Pere Romeu en el eje de la zaga, donde tampoco está disponible Laia Aleixandri, que continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla, mientras que Aïcha Cámara se encuentra con la selección española en el Mundial sub-20.

Así, para el partido ante el Atlético, el entrenador azulgrana cuenta en esa demarcación con Martina Fernández y la veterana Marta Torrejón, así como jugadoras del filial.

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Van Asten y Paredes se suman a las bajas de la centrocampista Aitana Bonmatí, que continúa con una planificación personalizada por parte del área de preparación física y un programa específico de fisioterapia para tratar las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo, consecuencia de la fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada.

Tampoco estará disponible la centrocampista Clara Serrajordi, que se recupera de una fractura de la apófisis estiloides del radio derecho.

En cambio, la portera Gemma Font ha recibido el alta médica del esguince del ligamento colateral cubital del primer dedo de la mano izquierda y ha entrado en la convocatoria para el encuentro ante el Atlético. EFE

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