Espana agencias

Van Asten y Paredes causan baja ante el Atlético por sendas lesiones musculares

Guardar

Barcelona, 12 sep (EFE).- Las defensas del Barcelona Renee Van Asten e Irene Paredes serán baja para el partido de este sábado ante el Atlético de Madrid por una lesión miofascial posterior del recto anterior derecho y una lesión muscular del sóleo izquierdo, respectivamente, según informó este sábado el club azulgrana.

La neerlandesa, uno de los refuerzos del conjunto azulgrana este verano, tiene un tiempo estimado de recuperación de tres semanas, mientras que la española estará de baja alrededor de dos semanas.

PUBLICIDAD

Estas dos ausencias reducen las opciones del técnico Pere Romeu en el eje de la zaga, donde tampoco está disponible Laia Aleixandri, que continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla, mientras que Aïcha Cámara se encuentra con la selección española en el Mundial sub-20.

Así, para el partido ante el Atlético, el entrenador azulgrana cuenta en esa demarcación con Martina Fernández y la veterana Marta Torrejón, así como jugadoras del filial.

PUBLICIDAD

Van Asten y Paredes se suman a las bajas de la centrocampista Aitana Bonmatí, que continúa con una planificación personalizada por parte del área de preparación física y un programa específico de fisioterapia para tratar las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo, consecuencia de la fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada.

Tampoco estará disponible la centrocampista Clara Serrajordi, que se recupera de una fractura de la apófisis estiloides del radio derecho.

En cambio, la portera Gemma Font ha recibido el alta médica del esguince del ligamento colateral cubital del primer dedo de la mano izquierda y ha entrado en la convocatoria para el encuentro ante el Atlético. EFE

avm/xsf/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal e Inés García dan un paso más en su relación y amplían la familia con dos cachorros

La pareja ha compartido las imágenes de sus nuevas mascotas después de recogerlas en un criadero canino de Girona

Lamine Yamal e Inés García dan un paso más en su relación y amplían la familia con dos cachorros

Precio de la luz en España este 13 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Precio de la luz en España este 13 de septiembre

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Madring debuta en el Mundial con Fernando Alonso y Carlos Sainz como anfitriones de la primera carrera de la competición en Madrid en 45 años

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Las asociaciones cuestionan que la medida limite de forma inmediata el derecho de sufragio de más de 408 mil españoles

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre

Cada jueves, podrás encontrar los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional de España: comprobar los números ganadores de hoy jueves 10 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

45.000 manifestantes salen a la calle en Barcelona para reclamar la independencia en una Diada marcada por el auge de Aliança Catalana y que se ha saldado con 18 detenidos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará