Unai López: "Hemos jugado una primera parte mala"

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Madrid, 12 sep (EFE).- Unai López, futbolista del Rayo Vallecano, reconoció este sábado, después de perder 4-1 ante el Real Madrid, que su equipo firmó una primera parte "mala" y que después, en el segundo tiempo, firmó un fútbol más reconocible entre sus compañeros que fue insuficiente para sumar puntos.

"Hemos jugado una primera parte mala. El equipo no ha estado como suele estar. Se nota en la presión. A mi parecer un poco desordenados. En la segunda parte hemos tenido más personalidad, no sé si porque ellos han bajado un poco el pistón", dijo a DAZN.

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"Nos tenemos que quedar con la imagen de la segunda parte y todos tirar con personalidad. Da igual el equipo que sea, que sabemos hacerlo bien. En la primera parte nos ha faltado eso", añadió. EFE