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Un gol tras el 'corro de la patata' en Águilas acaba con el invicto del Castilla

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Águilas (Murcia), 12 sep (EFE).- El Real Madrid Castilla encajó la primera derrota de la temporada en el grupo 2 de Primera RFEF al perder por 1-0 en su visita al Águilas Fútbol Club con un gol que se acercó a lo circense.

Los murcianos lograron el tanto por mediación de Javi Castedo en el minuto 11 tras un saque de esquina después de que varios de sus compañeros hicieran el 'corro de la patata' dentro del área del filial madridista.

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Los de Julián López de Lerma, que no tuvieron el día e incluso fallaron un penalti -José Salcedo lo despejó con un pie a tiro de Rachad Fettal desde los 11 metros en el minuto 68- cayeron en esta tercera jornada después de haber debutado con un 0-0 en Teruel y de haber ganado por 2-0 al Juventud de Torremolinos malagueño.

El primer gol recibido por el Castilla en este curso, además de ser curioso y también de bella factura por la volea de su autor, trajo consigo la derrota y los blancos se quedan con los cuatro puntos que ya tenían antes de jugar en el estadio Centenario El Rubial delante de 3.000 espectadores.

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Ese tanto y la conclusión del choque fueron especialmente celebrados en las gradas y en el banquillo, donde por cierto no estuvo Adrián Hernández, técnico blanquiazul, al ser sancionado con un partido tras su expulsión por protestar en Can Dragó, donde el Águilas perdió el pasado sábado por 2-0 frente a la Unió Esportiva Sant Andreu-.

Fue el premio a la estrategia ensayada y que incluyó el factor despiste, motivado por los movimientos de los atacantes locales con ese corro que simuló un juego propio de recreo colegial.

Para los de casa supuso como premio el primer triunfo de un Águilas ascendido el pasado curso desde Segunda RFEF en la promoción y que en su campo debutó hace dos semanas con un 2-2 frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón. EFE

Ij/cmm

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