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Torró dice que el Gobierno ha dado "explicaciones pertinentes" en Ceuta y echa en falta "ayuda en lo importante" del PP

12/09/2026 La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en la Burdin Jaia de Abanto Zierbena (Bizkaia) POLITICA
12/09/2026 La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en la Burdin Jaia de Abanto Zierbena (Bizkaia) POLITICA
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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha defendido que el Gobierno ha dado "las explicaciones pertinentes" y está "centrado en volver a tener una normalidad en Ceuta", y ha dicho "echar de menos" que la oposición y los gobiernos autonómicos del PP "ayudaran en lo importante". Asimismo, ha afirmado que a PP y Vox les importa "controlar el relato" y al PSOE "solucionar y ayudar a la gente".

Torró ha participado este sábado en la Burdin Jaia de la localidad vizcaína de Abanto Zierbena, que homenajea el pasado minero de la zona, junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y otros representantes del partido.

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Durante su visita a esta "cuna" del movimiento obrero, la dirigente socialista ha destacado la importancia de las elecciones del próximo año en las que, ha advertido, los ciudadanos "van a elegir entre seguir avanzando, seguir conquistando derechos y consolidando derechos o el retroceso".

Asimismo, se ha pronunciado sobre la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes el pasado mes de julio, respecto a cual ha asegurado que "el Gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta".

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Según ha sostenido, "en eso está todo el Gobierno desde el minuto cero" y también es "en lo que todos deberían estar". En este sentido, ha dicho haber "echado mucho de menos que la oposición, y sobre todo aquellos gobiernos autonómicos donde el Partido Popular tiene responsabilidad, ayudaran en lo que realmente es importante, que es Ceuta".

Torró ha señalado que el Ejecutivo está "centrado" en solucionar la situación "siempre cumpliendo la ley, más allá de las manifestaciones que rozan la ilegalidad por parte del Partido Popular y por parte de la ultraderecha".

Así, ha insistido en que en el Gobierno se está "preocupados en volver a llevar la normalidad" a Ceuta, "siempre teniendo en cuenta que hablamos de personas".

Según ha insistido, "a nosotros lo que nos importa es solucionar y ayudar a la gente", mientras que, como ya se "vio en la dana" en Valencia, "al Partido Popular y Vox es controlar el relato".

LEY DE NIETOS

Por lo que respecta a los comicios del próximo año, de cara a las cuales los socialistas tienen abierto su proceso de primarias para la elección de candidatos, Rebeca Torró ha subrayado que "no son unas elecciones al uso donde a veces hay alternancia", sino que "aquí hay una alternativa que está eliminando derechos y por tanto todos sabemos que los derechos conquistados no son para siempre".

La secretaria de Organización del PSOE ha destacado que, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, se encontró "desempleo, salario mínimo interprofesional y pensiones congeladas, conflicto social e irrelevancia internacional" y ahora en España "hay 23 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, el salario mínimo interprofesional y las pensiones no paran de crecer, hay convivencia y sobre todo hay también un gran reconocimiento internacional por la defensa de los derechos humanos".

También ha valorado la "magnífica carta de presentación" que supone la gestión de los socialistas de Euskadi en las instituciones vascas, "centrados en lo que realmente importa a la ciudadanía, como es la vivienda, el empleo, el desarrollo económico".

"Los ciudadanos y ciudadanas nos enfrentamos en el 2027 a una decisión muy importante. Y sobre todo porque lo estamos viendo ahora en lo que está representando el Partido Popular y Vox, esa derecha ultra y esa ultraderecha", ha advertido.

En este sentido, ha aludido a la llamada 'ley de Nietos', censurando que "cargaron en su día contra los exiliados" y ahora "contra sus hijos y contra sus nietos" en algo "tan sagrado en democracia como es intentar que no puedan votar".

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EuropaPress

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