Terzic: “Nos faltó algo de eficiencia ofensiva”

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Bilbao, 12 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, se mostró contrariado por no poder pasar del empate en San Mamés contra el Elche (1-1), lamentó la falta de eficacia ofensiva y reclamó más rapidez que el adversario para crear ocasiones y provocar faltas y penaltis.

En sala de prensa, el preparador alemán consideró insuficiente el resultado final. “Creo que merecíamos más, también vi a un equipo que quería más”, dijo en este sentido. “En cuanto al rendimiento, especialmente en la primera mitad, fue un paso adelante. Es un empate en casa, pero no diría que es un paso atrás”, defendió.

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Para Terzic, “en la primera mitad faltó una cosa, y fue el gol”. “Si hubiéramos podido abrir el partido, hubiera sido una segunda parte totalmente diferente”, aseveró. “No estamos contentos con el empate”, recalcó el germano.

“Nuestra jugada clave en defensa fue el penalti. Perdimos un duelo donde éramos tres contra uno. Esto es algo que puede pasar en el fútbol. Pero lo que no tiene que pasar es que concedas un gol o un penalti a partir de esa situación en la que perdimos el duelo en el centro del campo”, analizó Terzic sobre la acción que dio lugar al gol del Elche.

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El técnico del Athletic también lanzó un mensaje a la afición rojiblanca, a la que le quiso enviar un mensaje de confianza: “Les voy a decir que no se preocupen, porque el miércoles van a ver nuevamente a un equipo que estará listo para luchar por la victoria en Levante. Y vamos a cosechar los puntos si continuamos así”. EFE

frc/apa