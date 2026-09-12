Sorogoyen: Cada vez más las personas con poder se miden y se educan más

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Eva García González

Santander, 12 sep (EFE).- El cineasta Rodrigo Sorogoyen cree que "siempre que hay poder hay un riesgo de que haya abuso de poder", aunque cada vez se ponen "más límites" y "cada vez las personas con poder se preguntan y se miden y educan más".

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La idea del poder está presente en su última película 'El ser querido', que aborda en profundidad la relación con el padre que, para este director, ya sea una figura ausente, presente, diga 'te quiero' o no lo diga, "marca" y es "muy importante y especial" para las personas.

Así lo ha afirmado en una entrevista con EFE en la primera jornada del Festival de Cine de Santander, que el director ha inaugurado con un coloquio sobre su película, que es una de las tres preseleccionadas para representar a España en los Oscar.

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La idea de este largometraje surgió porque tanto él como su coguionista, Isabel Peña, querían escribir un papel protagonista a la actriz Victoria Luengo, con la que ya habían trabajado en la serie 'Antidisturbios' (2020), y que a sus ojos no podía ser otro que el de una hija.

Partiendo de la idea de la hija y de la relación con la figura del padre, se les ocurrió que Javier Bardem sería el actor "genial" para interpretar al otro protagonista, y que con esa idea transversal encajaron el resto de temas que abarca 'El ser querido'.

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Esa relación padre-hija se traduce también en el rodaje que se cuenta dentro del rodaje, que se vuelve cada vez más violento y personal entre los dos protagonistas y menos profesional entre la actriz y el director, algo que, según Sorogoyen, "puede ocurrir", si bien la mayoría de rodajes no son así.

Ese rodaje que transcurre durante la película, que narra una historia que se desarrolla en el Sáhara ocupado por España en los años 30 del pasado siglo, también tiene un sentido dentro de 'El ser querido', explica su director, porque representa un "abandono" comparable al que la protagonista siente respecto a su padre.

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"Le venía muy bien una historia sobre un abandono, la que España ha tenido con el Sáhara. Nos gustaba mucho que Martínez (Bardem), nuestro director, quisiese contar una película sobre una historia de un abandono político cuando es él quien ha abandonado a su hija", explica Sorogoyen.

Además afirma que, aunque la intención de hablar del Sáhara no sea exclusivamente política, hacerlo permite lanzar un mensaje que "bienvenido sea", pero que no es lo "principal" de la película.

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La película incluye planos que se acercan progresivamente a los rostros de los personajes, algo que el propio filme aborda, cuando el protagonista explica que "cuanto más se acerca la cámara, más hay que quitarse la máscara", idea que el propio Bardem explicó al director y que le "fascinó".

"Nos gustaba mucho cómo él, como director, le daba una bonita lección a su hija actriz. En cuanto yo la escuché y decidimos ponerla en guion, dije, 'esto viene muy bien porque yo mismo voy a intentar hacer eso con mis actores'. Es una película que pretende ser muy íntima, entonces quiero estar cerca de los personajes", detalla.

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Respecto a la preselección de 'El ser querido' para representar a España en los Oscar, Sorogoyen considera que "está muy igualada la cosa" con las demás películas elegidas, y que, "salga la que salga, será una muy buena representante".

"El cine español ahora mismo está haciendo muy buenas películas y hay directores y directoras muy buenos, muchos equipos, hay gente muy buena y estamos haciendo cosas distintas y desde las instituciones y desde la producción se hace de otra manera, así que lo estamos haciendo muy bien", ha opinado. EFE

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