Sabalenka: "Ojalá hubiera jugado un poco mejor, habrá que esperar al año que viene"

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Nueva York, 12 sep (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka se mostró este sábado "decepcionada" después de caer derrotada en la final del Abierto de Estados Unidos ante la kazaja Elena Rybakina por no haber sido capaz de competir mejor.

"Ojalá hubiera podido jugar un poco mejor, pero supongo que habrá que esperar al año que viene", dijo Sabalenka minutos después de su derrota durante un breve discurso en el estadio.

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"Obviamente estoy decepcionada, pero quiero felicitar a Elena por un año increíble, por este resultado y por una victoria más que merecida", añadió.

Además de perder la final de Nueva York tras salir campeona en 2024 y 2025, Sabalenka cedió el número uno del mundo en favor de Rybakina después de 99 semanas en lo más alto. EFE

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