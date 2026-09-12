Rybakina: "No esperaba nada de esto cuando llegué aquí"

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Nueva York, 12 sep (EFE).- La kazaja Elena Rybakina, campeona del Abierto de Estados Unidos, afirmó este sábado, tras conquistar el título, que no esperaba un éxito parecido cuando llegó a Nueva York, tras haber lidiado días atrás con una lesión.

"Sinceramente, no esperaba nada de esto cuando llegué a este torneo. He estado lidiando un poco con una lesión, pero de alguna manera todo se alineó de mi lado", dijo Rybakina al finalizar el partido.

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Rybakina no solo se proclamó campeona y alzó su tercer 'grande', sino que saldrá de Nueva York por primera vez como nueva número uno del mundo.

"Llevo viniendo aquí los últimos diez años y nunca había tenido éxito, nada parecido a esto. Es simplemente increíble. Cada vez me enamoro más de Nueva York y me llevo un recuerdo maravilloso", aseguró.

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Rybakina también tuvo palabras para su rival, la bielorrusa Aryna Sabalenka, a la que arrebató el título en Nueva York y el número uno en el ranking.

"Aryna que es una gran campeona. Es muy difícil jugar contra ella. Me llevó al límite, me dejé la vida en la pista tratando de llegar a todas las bolas posibles", dijo la kazaja. EFE

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(foto)