River Plate derrota a Atlético Tucumán con un agónico gol de Thiago Almada

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Buenos Aires, 12 sep (EFE).- River Plate derrotó este sábado a domicilio por 1-2 al Atlético Tucumán con un agónico gol de Thiago Almada, que le permitió al ‘Millonario’ sumar su tercer triunfo en fila desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador.

En la continuidad de la novena jornada del Torneo Clausura, River se impuso con los tantos de Tobías Andrada y el mencionado Almada, mientras que el paraguayo Clever Ferreira estableció el transitorio empate en in duelo donde el local disputó 77 minutos con un jugador menos por la expulsión de Franco Nicola.

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Con este tercer éxito en fila, River ingresa por primera vez entre los ocho mejores de la zona B que clasifican a la etapa de mata-mata de este Torneo Clausura.

Este sábado además registró el triunfo 4-3 de Independiente Rivadavia ante Aldosivi de Mar del Plata y la victoria 2-1 de Estudiantes de La Plata sobre Platense.

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Este viernes, en el comienzo de la jornada, Boca Juniors se impuso por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Defensa y Justicia doblegó por 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y Newell’s Old Boys empató 1-1 con Vélez Sarsfield.

Este domingo la novena fecha tiene cinco encuentros entre los que se destacan el clásico Independiente-San Lorenzo y el cruce de Huracán-Racing Club. EFE