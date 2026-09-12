Podemos y Sumar calientan motores para las elecciones generales en sendos encuentros

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Madrid, 12 sep (EFE).- Podemos y Movimiento Sumar celebran este sábado sendos encuentros en los que marcarán sus prioridades para el nuevo curso político con la vista puesta en las elecciones generales de 2027, en las que la número dos de los morados, Irene Montero, aspira a liderar una candidatura amplia de izquierdas.

Montero aprovechará el acto que Podemos celebra este sábado en Madrid, bajo el nombre de 'Paz, casa, trabajo', para presentar los detalles de su candidatura, con la vivienda como uno de los principales ejes.

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La intención de Montero es liderar una candidatura de izquierdas en las próximas elecciones generales "lo más amplia posible", aunque los morados no han concretado con qué otros partidos u organizaciones estarían dispuestos a concurrir.

Por el momento, Podemos mantiene su veto al Movimiento Sumar, que este mismo sábado celebra una reunión de su grupo coordinador -el máximo órgano de dirección del partido-, donde fijarán las prioridades de un curso político marcado por las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2027.

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Es la primera reunión presencial del grupo coordinador tras la elección el pasado mes de julio de las dos nuevas líderes del partido: la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Ambas han asumido las riendas de la formación tras la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de no repetir como candidata electoral, y en pleno proceso de reconfiguración del espacio Sumar junto a IU, Más Madrid y Comuns.

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Los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar prevén elegir en otoño a su nuevo candidato o candidata para las generales mientras mantienen abiertas las puertas de la futura coalición a otras fuerzas de izquierdas, incluida Podemos. EFE