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Los migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

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Ceuta, 12 sep (EFE).- Varios grupos de migrantes han regresado en las últimas horas al asentamiento del Polígono Industrial del Tarajal, donde permanecen miles de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, después de un grave incendio que afectó a 42 chabolas.

Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y policiales, los migrantes han regresado al lugar para continuar en este asentamiento después de determinar que el incendio no afectó a ninguna de las naves de esta zona, a pesar de su aparatosidad.

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Los primeros indicios apuntan a que el fuego se produjo de manera accidental y se debió a una pelea entre dos de los migrantes en una de las chabolas que provocó que cayeran al suelo unas velas que tenían dentro.

Esta situación originó las llamas, que prendieron rápidamente debido también a la presencia cercana de unos neumáticos que provocaron una gran humareda, lo que motivó el desalojo rápido de esta zona.

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El fuego se originó cerca de la medianoche del viernes en uno de los asentamientos ubicados en las naves industriales de esta zona, siendo los propios vecinos del entorno los que alertaron del suceso al servicio de emergencias.

Los bomberos acudieron rápidamente a la zona y también unidades de la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas debido a la magnitud de las llamas.

Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo.

Las llamas calcinaron 42 chabolas sin que se registraran heridos, ya que sus ocupantes abandonaron la zona rápidamente. EFE

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