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Las selecciones españoles se complican el Mundial con dos derrotas

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- Las selecciones españolas masculina y femenina de baloncesto en silla de ruedas perdieron este sábado sus respectivos partidos de la fase de grupos frente a Japón (54-60) y Gran Bretaña (85-54) y se complican su situación en el Mundial de Ottawa (Canadá).

El combinado femenino, dirigido por Víctor Ramos, consiguió aguantar el empuje de las británicas dos cuartos, hasta el descanso, al que llegaron con siete puntos de desventaja y tuteando en muchas fases a su rival.

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En el tercer cuarto las británicas aumentaron el ritmo y empezaron a encadenar canastas sin demasiada oposición llegando a aumentar esa ventaja hasta los veinticuatro puntos, dejando los últimos diez minutos en un mero trámite.

Isabel López, con 13 puntos, fue la máxima anotadora de España junto con Bea Zudaire, que registró 12 puntos, siete rebotes y once asistencias.

A la selección femenina, que suma una victoria y dos derrotas, le faltan dos partidos para concluir la primera fase frente a China y Australia.

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Ficha técnica:

85 - Gran Bretaña (21+17+25+22): Charlotte Moore, Laurie Williams (15), Joy Haizelden (19), Robyn Love (9) y Jade Atkin (12) -quinteto inicial- Sophie Carrigill (2), Judith Hamer (6), Amy Conroy, Lucy Robinson, Maddison Martin, Katie Morrow (20) y Alice Mchaffie (2).

54 - España (17+14+8+15): Lourdes Ortega, Bea Zudaire (12), Sara Revuelta (6), Vicky Vilariño (9) e Isa López (13) -quinteto inicial- Irene Basoco, Carmen Hernández (2), Laura Ugarte, Michell Navarro (2), Lara Arenós, Naiara Rodríguez (6) y Lucía Ramo (4).

La selección masculina, por su parte, concluyó la fase de grupos con una derrota frente a Japón, la segunda del campeonato tras perder con Polonia y ganar a Colombia.

El equipo español, vigente campeón de Europa a las órdenes de Abraham Carrión, fue a remolque de su rival en los dos primeros cuartos, llegando al descanso seis puntos abajo.

En el tercero, España se recompuso y logró igualar el marcador con mucho trabajo, aunque en el último la fragilidad defensiva que mostró terminó por decantar la balanza del lado de Japón, al que impulsó con su acierto en esos minutos finales Hiraki Kozai, que terminó con once puntos, diez menos que su compañeros Renshi Chokai.

El máximo anotador de España fue Manu Lorenzo con 18 puntos y siete rebotes.

Ficha técnica:

54 - España (13+11+19+11): Oscar Onrubia (10), Manu Lorenzo (18), 'Pincho' Ortega (8), Lalo Prieto (4) y Luis Cristen (6) -quinteto inicial- Julio Vilas (4), Pablo Zarzuela, Biel Carbó, Paco García Quiles, Pablo Poyato, Adrián García Ingelmo (4) y Alexis Ruiz.

60 - Japón (17+13+13+17): Renshi Chokai (21), Yoshinobu Takamatsu (10), Rin Kawahara, Ryuga Akishi (7) y Kei Akita (9) -quinteto inicial- Koki Maruyama, Takuya Furusawa (2), Reo Fujimoto, Riohei Miyamoto, Nachiro Murakami, Hiroaki Kozai (11) y Rintaro Furusaki. EFE

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