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La Fiscalía alerta del uso de la IA en la ciberviolencia de género entre los jóvenes

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Madrid, 12 sep (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha alertado de la irrupción de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para la comisión de ciberviolencia de género entre la población joven y adolescente.

En su memoria anual, relativa a 2025, el ministerio público subraya que, como en años anteriores, las fiscalías continúan poniendo de manifiesto la proliferación del uso de las tecnologías de la información y comunicación como medio de comisión de delitos de violencia de género, aunque ahora advierte del uso de la IA en la comisión de delitos vinculados a la violencia machista entre los jóvenes.

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Recuerda que la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2024 revela que el 12,2 % de las mujeres residentes en España mayores de 16 años ha sufrido acoso digital (con o sin connotaciones sexuales) en algún momento de su vida; el 9,4 % ha recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados de forma virtual, y el 0,8 % ha experimentado que alguien haya compartido o subido a internet vídeos o fotos de contenido erótico o sexual sin su consentimiento.

Por ello, la Fiscalía considera "más urgente que nunca" la necesidad de formación especializada de los fiscales en nuevas formas de delincuencia tecnológica e invertir en prevención educativa.

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Advierte también de la proliferación de mensajes que son borrados inmediatamente tras su envío, si bien destaca que en 2025 se ha consolidado un avance probatorio "relevante": los tribunales están aceptando el rastro del mensaje eliminado en la aplicación de mensajería como indicio corroborador de la versión de la víctima sobre el contenido del mensaje, lo que resulta suficiente para acreditar el delito en supuestos de quebrantamiento.

Incide además en que en 2025 -año en el que 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en crímenes machistas- se registraron 1.023 causas por delitos de violencia de género, un 15,2 % más que en 2024 (888).

Una cifra, las más alta de los últimos cinco años, "muy preocupante" para la Fiscalía porque evidencia que "no están calando" los "grandes" esfuerzos que se están realizando en la formación en igualdad en los jóvenes, "predominando una deficitaria educación en valores que el entorno educativo del menor no ha sabido o podido paliar".

Y ello, añade, se une al abuso de las redes sociales, "plagadas de bulos informativos que buscan a los menores como gancho fácil para difundir su ideología, a veces centrada en la negativa o, al menos, la minusvaloración de la violencia contra la mujer".

El ministerio púbico llama la atención a las administraciones por no haber puesto aún en marcha una red homogénea de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y reclama avanzar hacia un "modelo más uniforme y suficientemente dotado", que garantice un acceso equitativo a la pericia forense integral en todo el territorio nacional tanto en el ámbito civil como en el penal. EFE

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