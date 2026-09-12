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La CUP ve "injustificable" la actuación de los Mossos en la manifestación contra Núcleo Nacional

12/09/2026 El secretario general de la CUP, Non Casadevall, junto a la portavoz del partido, Su Moreno. El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha calificado como imperdonable e "injustificable" la actuación de los Mossos d'Esquadra ante la manifestación de antifascistas convocada este viernes contra una movilización de Núcleo Nacional en Barcelona, coincidiendo con la Diada. POLITICA CUP
12/09/2026 El secretario general de la CUP, Non Casadevall, junto a la portavoz del partido, Su Moreno. El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha calificado como imperdonable e "injustificable" la actuación de los Mossos d'Esquadra ante la manifestación de antifascistas convocada este viernes contra una movilización de Núcleo Nacional en Barcelona, coincidiendo con la Diada. POLITICA CUP
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El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha calificado como imperdonable e "injustificable" la actuación de los Mossos d'Esquadra ante la manifestación de antifascistas convocada este viernes contra una movilización de Núcleo Nacional en Barcelona, coincidiendo con la Diada.

En declaraciones desde Cardedeu (Barcelona), donde el partido ha celebrado una Mesa Nacional de inicio del curso político este sábado, Casadevall ha criticado que los Mossos "a órdenes del PSC, ponen una alfombra roja a la extrema derecha para que se pueda expresar en las calles mientras reprime cualquier manifestación de jóvenes independentistas".

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Los Mossos informaron de que hicieron un "uso puntual" de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial que se había establecido y que se produjeron lanzamientos de piedras, botellas, pirotecnia y pintura contra efectivos policiales, por lo que 18 personas fueron detenidas, 10 de ellas menores de edad.

INICIO CURSO POLÍTICO

En referencia al inicio del curso político ha asegurado que quieren seguir siendo "la única oposición de izquierdas e independentista al Govern".

"Vemos muchas otras fuerzas políticas despistadas y queriendo hacer política en Madrid y no política en Cataluña", ha advertido.

ELECCIONES MUNICIPALES

También se ha referido a las próximas elecciones municipales en el año 2027 y ha defendido que "la apuesta municipalista ha de ser una apuesta nacional".

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Así, ha dicho que desde los municipios es donde se asegura una vivienda digna, unas condiciones de trabajo dignas y se frena la "turistificación".

Ha reprochado al PSC la situación que vive Cataluña, con una emergencia habitacional, educativa y de servicios públicos y ha advertido que sin una "propuesta nacional" no se encontrará una solución.

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EuropaPress

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