Espana agencias

La agencia Sandra Bruna cumple 25 años e impulsa un servicio de acompañamiento literario

Guardar

Irene Dalmases

Barcelona, 12 sep (EFE).- Ha pasado un cuarto de siglo desde que en 2001 Sandra Bruna creara la agencia literaria que lleva su nombre, con una veintena de autores, algunos de los cuales siguen con ella desde entonces, como Francesc Miralles y, un poco más tarde, Alejandro Palomas.

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, Bruna ha mostrado su alegría por poder celebrar estos 25 años al frente de una agencia que, actualmente, representa a unos 200 autores y ha contribuido a la llegada al mercado hispánico de otros de impacto internacional como Lisa See o Rebecca Yarros, siempre desde Barcelona y junto a parte de su familia.

La agente literaria, que empezó a trabajar en el sector con Mercedes Casanovas, con quien estuvo una década, destaca que a lo largo de estos años el oficio ha evolucionado aunque, bromea, "todavía sigue habiendo mucha gente que no sabe a qué se dedica exactamente una agente literaria".

PUBLICIDAD

A pesar de los cambios tecnológicos y de la omnipresencia de las pantallas, Sandra Bruna reivindica su trabajo junto a los escritores y remarca que tanto lee y valora manuscritos, como ofrece orientación editorial o negocia las condiciones económicas y los contratos entre los autores y las editoriales que les publican.

Además, no olvida que "hay que acompañar siempre al autor, desde el inicio al final del proceso".

Tampoco deja pasar que en estos últimos años hay que estar "muy atento" a quien intenta ofrecer un texto que, en realidad, ha creado la Inteligencia Artificial (IA).

"Ahora -precisa- todavía detectamos a los que nos llegan con obras hechas con la IA, pero, ¿hasta cuándo lo podremos detectar? Todo esto hay que tenerlo presente y debe regularse, porque ahora en España no lo está como ya se empieza a hacer en otros países".

Cuando se le pregunta por el proyecto de pago 'Bruna Talent', Sandra Bruna rememora que empezó a tomar forma cuando vieron que cada semana la agencia recibía más de una cincuentena de manuscritos.

"Mi visión -argumenta- siempre había sido que los agentes debíamos ayudar a los nuevos escritores, porque las editoriales ya estaban muy saturadas, pero ahora los que estamos saturados somos nosotros. La idea con 'Bruna Talent' es abrir una línea de desarrollo y acompañamiento del talento literario de personas que nos presentan sus textos".

La idea es que los que se interesen por este servicio, cuyas tasas dependen del volumen de los originales literarios, reciban un informe profesional de lectura sobre el manuscrito presentado, que cuenten con un acompañamiento literario o reciban consejos sobre cómo moverse en redes.

Cuando la "calidad y madurez" de los proyectos lo permitan, Sandra Bruna no cierra la puerta a la oportunidad de la representación literaria y, de hecho, desvela que ya ha ocurrido en algún caso.

Con ganas de continuar representando a autores, Sandra Bruna recuerda que en la agencia, además de los ya citados, cuentan con nombres como Álex Rovira, Anne Igartiburu, Antoni Boliches, Bruno Oro, Carla Gracia, Coia Valls, el doctor Eduard Estivill, Elena Moya, Félix J. Palma, el exjugador de baloncesto Ferran Martínez, Gaspar Hernàndez, Maria Barbal, Marta Buchaca, Miriam Tirado, Nadia Ghulam o la cocinera Ada Parellada.

Tampoco esconde que la proyección internacional de la agencia vivió su punto de inflexión con 'La catedral del mar', de Ildefonso Falcones, un autor que ya no está en la agencia.

Preguntada sobre el último fenómeno editorial de un representado suyo, ha destacado que la serie 'Ikigai', de Francesc Miralles y Héctor García, lleva vendidos más de cinco millones de ejemplares y se ha traducido a unas 65 lenguas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crítica de ‘Prácticamente magia 2’: Sandra Bullock y Nicole Kidman ’hechizan’ 28 años después en una secuela demasiado larga que sabe para quién está hecha

La segunda parte de la cinta estrenada en 1998 entretiene, pese a su guion a ratos demasiado cursi y un metraje que supera las dos horas

Crítica de ‘Prácticamente magia 2’: Sandra Bullock y Nicole Kidman ’hechizan’ 28 años después en una secuela demasiado larga que sabe para quién está hecha

En España no solo existió el lince ibérico: hace un siglo vivió en nuestro país el mayor felino silvestre de Europa

El lince boreal o europeo, ya extinto en estado silvestre en territorio español, ha sido objeto de varias propuestas de reintroducción

En España no solo existió el lince ibérico: hace un siglo vivió en nuestro país el mayor felino silvestre de Europa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

La cantante inauguró este viernes la primera de las cuatro noches en Madrid con el ‘Cuarto Azul World Tour’: un show más conservador que el de los estadios, pero suficiente para mantener su estatus de estrella

Aitana ya sabe que es una estrella: Madrid afianza su estatus de reina del pop con un espectáculo sin espacio a la improvisación

Calor de pleno verano durante el fin de semana: la Aemet alerta de máximas de hasta 38 grados en estas regiones

Durante los siguientes días, las temperaturas van a subir de forma progresiva y se alcanzarán valores altos para la época del año

Calor de pleno verano durante el fin de semana: la Aemet alerta de máximas de hasta 38 grados en estas regiones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

La Justicia retira a una madre separada el uso exclusivo de la vivienda familiar porque vivía con su hija en casa de los abuelos

La Justicia anula la sentencia que otorgaba la custodia a una madre al determinar que el menor reside habitualmente en Marruecos

Qué ocurre si no puedes mostrar el carnet de conducir en miDGT: multas y cómo acreditar que está vigente

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”