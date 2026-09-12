Iyana Martín: “Inmensamente orgullosa del equipo; las hemos llevado al límite”

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Berlín, 12 sep (EFE).- Tras la derrota de España ante Estados Unidos (66-76) en las semifinales de la Copa del Mundo, la base Iyana Martín dijo en zona mixta que se siente “inmensamente orgullosa del equipo por haber llevado al límite” a la gran favorita del torneo.

“Les hemos plantado cara y creo que nos han sentido, han sentido el miedo de jugar contra España y hemos defendido esta camiseta todo lo que hemos podido y más”, dijo la asturiana.

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Martín añadió que lo que le faltó a España para terminar de imponerse fue “parar físicamente” el juego rival, si bien insistió en que el grupo estuvo ahí “los 40 minutos”.

“Cada persona que ha pisado el campo ha tenido claro lo que tenía que hacer pero es un equipo muy físico, son las mejores del mundo”, apuntó.

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España afronta este domingo el duelo por el bronce ante Alemania (16:30 horas) y, de cara a ese encuentro, Martín cree que es necesario “sacar el carácter, la frustración y la rabia” tras este tropiezo.

“Pelear por una medalla de bronce mundial es inimaginable, creo que cualquier deportista querría estar aquí”, comentó.

Para mañana, las selección española tiene claro que saldrá al Uber Arena “a disfrutar y dar el cien por cien” porque una medalla de bronce “plasmaría un poco todo el trabajo que hemos hecho”. EFE

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ip/sab

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