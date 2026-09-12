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IU dice que no pone "fronteras a un bloque de izquierdas amplio" tras el nuevo movimiento de Irene Montero

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El coordinador federal del Izquierda Unida, Antonio Maíllo, no ve "novedad" en el movimiento de la dirigente de Podemos Irene Montero de ser candidata a las elecciones generales y su compromiso de someterse a unas primarias abiertas para lograrlo y ha dejado claro que desde su organización no ponen "fronteras en la búsqueda de un bloque histórico amplio" de izquierdas para las elecciones generales.

Así lo ha dicho en la localidad asturiana de Candás, junto al coordinador de IU en el Principiado, Ovidio Zapico, al ser preguntado sobre si considera un error que Podemos haya lanzado ya la candidatura de la eurodiputada y exministra de Igualdad.

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"No es una novedad, son procesos que ellos han seguido a lo largo de todo este tiempo", ha admitido Maíllo para, a renglón seguido, destacar que Izquierda Unida no va a poner "fronteras a nadie" en la búsqueda de una candidatura amplia de izquierdas, porque España afrontar un "momento histórico" que hay que encarar con "responsabilidad".

HAY QUE HACER UNA "GRAN COALICIÓN"

En este contexto, ha subrayado que debe crearse "una gran coalición", una "gran convergencia de organizaciones políticas" que comparten "unos mínimos para un proyecto de país" y que puedan organizarse "la mayor rentabilidad electoral" para el próximo ciclo electoral.

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De momento, Izquierda Unida se ha comprometido a reeditar su alianza con Sumar, Comuns y Más Madrid, pero aún no han decidido ni marca ni cartel electoral. A Maíllo se le ha preguntado si el candidato podría ser el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pero el líder de IU se ha limitado a comentar que son las distintas organizaciones las que tienen que valorar "de manera colectiva los pasos a dar".

"Estamos trabajando con mucha complicidad y con un sentimiento de responsabilidad histórica muy determinante, abrazando y dando pie también a que otra organización se incorpore", ha indicado. A su juicio, la persona que encabece la candidatura será "lo de menos", pues lo importante es tener asentado un proyecto político con el que la gente pueda identificarse.

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EuropaPress

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