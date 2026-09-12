Hoy será noticia. Domingo, 13 de septiembre

FÓRMULA 1
El rey asiste al Gran Premio de España de Fórmula 1
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Madrid (EFE).- El rey, la princesa de Asturias y la infanta Sofía asisten al Gran Premio de España de Fórmula 1 -el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno- que se celebra en Madrid.
El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá desde la 'pole' este domingo en el estreno del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, donde, por una sola centésima, le robó el protagonismo al italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), que arrancará a su lado desde la primera fila.
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SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Siguen extendiéndose los campamentos de los migrantes por Ceuta
Ceuta (EFE).- Mientras el Gobierno sigue los trabajos para buscar nuevos emplazamientos para los migrantes que quedan en Ceuta y tramitar su devolución, muchos de ellos siguen extendiendo sus campamentos por diversas zonas de la ciudad autónoma frente a las quejas y protestas de los vecinos.
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió este sábado una reunión para establecer la apertura de nuevos espacios en Ceuta donde aumentar los triajes a migrantes que accedieron a finales de julio y poder así repatriar a Marruecos a quienes no tengan derecho a protección internacional.
EL TIEMPO
Vuelven a aumentar las temperaturas, que superarán los 35 grados en algunas zonas
Madrid (EFE).- Las temperaturas aumentarán este domingo de forma generalizada y se superarán los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, sin descartar puntos del suroeste de Galicia y del sur de Canarias. Habrá asimismo noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en la vertiente atlántica sur y en litorales del Mediterráneo sur y en los archipiélagos.
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Una situación de estabilidad generalizada marcará esta jornada la península con cielos poco nubosos y sin precipitaciones, y únicamente con probabilidad de alguna llovizna en el área del Estrecho y Melilla, aunque habrá rachas muy fuertes de Levante en Cádiz (Andalucía). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que en las regiones de Galicia, Cantábrico, alto Ebro, Cataluña y sureste peninsular se den intervalos de nubosidad baja, con probables bancos de niebla matinales mientras que, en Canarias, anticipa intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.
EFE
fp
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