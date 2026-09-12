Herlings y Farrés ejercen de campeones en Shanghái

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) y el español Guillem Farrés (Triumph), que ya se han asegurado el título mundial de motocross en MXGP y MX2, ejercieron de campeones en la carrera de clasificación del Gran Premio de China, penúltima prueba del campeonato, disputada este sábado.

Herlings ratificó su estado de gracia y ganó con autoridad. Le siguieron el francés Romain Febvre (Kawasaki), a más de tres segundos, y el también galo Tom Vialle (Honda), que llegó a más de 22.

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En la clasificación del Mundial, antes de disputarse las dos mangas del domingo el neerlandés domina con 865 puntos, por los 708 de Febvre y 659 del esloveno Tim Gajser (Yamaha).

El español Rubén Fernández no competirá tras lesionarse en el pasado GP de Turquía, lo que le obligará a pasar por el quirófano, con lo que tampoco podrá representar a España en el Motocrós de las Naciones del próximo octubre en Ernée (Francia), donde estará en su lugar Francisco García junto a Jorge Prado y Farrés. El lucense es séptimo en el Mundial.

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Mientras tanto, el propio Farrés, líder de la general de la segunda categoría del motocross mundial con 816 puntos, 52 más que el sudafricano Camden McLellan (Triumph), venció por delante del belga Sacha Coenen (KTM), al que aventajó en tan solo 583 milésimas, mientras que el africano fue tercero. EFE