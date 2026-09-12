Hallan el cadáver de un hombre en El Palmar (Cádiz)

Algeciras (Cádiz), 12 sep (EFE).- La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en la zonal de El Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz).
Por el momento, y hasta la realización de la autopsia, no se conocen detalles sobre la identidad de la persona fallecida o las circunstancias que explicarían este suceso.
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El Partido Popular de Vejer ha expresado este sábado en sus redes sociales su "profunda consternación por este fallecimiento" y ha trasladado el pésame a familiares y amigos. EFE
evr/vg/ram
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