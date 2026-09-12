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España suministra el segundo diésel más barato de la UE, solo por detrás de Malta

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Madrid, 12 sep (EFE).- Las gasolineras españolas suministran el segundo diésel más barato de la Unión Europa (UE), solo por detrás de Malta, a un precio de 1,795 euros por litro, mientras que antes de aplicar el descuento de 20 céntimos por litro que entró en vigor la semana pasada siete países tenían precios más bajos.

Según el boletín petrolero de la UE, durante la última semana de agosto, cuando el descuento para el diésel era de 10 céntimos por litro, España suministraba el octavo diésel más barato de los Veintisiete, por detrás de Malta, Polonia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Hungría y Luxemburgo.

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Por el contrario, en la primera semana de septiembre, España solo tenía por delante a Malta y le seguían Bulgaria (1,812 euros) y Hungría (1,864 euros), mientras que el gasóleo más caro de la UE se suministraba en Finlandia, a 2,477 euros por litro.

Los siguientes países que vendían el diésel a un mayor precio son Países Bajos (2,442 euros), Dinamarca (2,434 euros) y Alemania (2,328 euros).

El caso de Malta resulta muy llamativo, ya que en 2020 su Gobierno decidió congelar el precio de los carburantes -1,34 euros la gasolina y 1,21 euros el diésel- y absorber con dinero público cualquier sobrecoste.

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La última actualización del boletín petrolero de la UE, que recoge datos hasta el 7 de septiembre, refleja que el precio medio del gasóleo en los 27 países de la UE fue de 2,107 euros por litro, y el de la gasolina, de 2,041 euros.

En la zona euro, el litro de diésel se situó, de media, en 2,137 euros, y el de gasolina, en 2,099 euros, unos datos que reflejan el encarecimiento progresivo de ambos combustibles en Europa.

En España, el último registro de la UE refleja que el gasóleo ha experimentado su primer descenso intersemanal desde hace dos meses en los primeros días con el descuento de 20 céntimos por litro en vigor.

En concreto, su precio ha bajado un 3,75 % en una semana hasta situarse en 1,795 euros por litro, mientras que la anterior vez que su coste había disminuido al consumidor le costaba 1,535 euros cada litro.

Asimismo, el histórico elaborado por EFE a partir de los datos del boletín petrolero de la UE muestra que el gasóleo se ha encarecido en España un 27,4 % desde el año pasado y un 29,6 % desde el 1 de enero.

Mientras que el 1 de septiembre se duplicó la rebaja del descuento aplicado al diésel durante este agosto (10 céntimos por litro) hasta los 20 céntimos, en el caso de la gasolina se rebajó a 5 céntimos, lo que ha conllevado un incremento del precio de venta de este combustible.

El plan de ayudas a los carburantes vence al acabar septiembre y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró este lunes en "Los Desayunos" de RTVE y EFE que analizará los precios de este mes y que no dejará "de acompañar y apoyar a las familias" si es necesario, pero sin aclarar si prolongará la rebaja fiscal.

El encarecimiento de la gasolina tras la rebaja del descuento fiscal ha supuesto el precio máximo de este carburante desde julio de 2022, unas semanas después de que se alcanzase el récord histórico tras la invasión de Ucrania.

Además, ha posicionado a España como el duodécimo país de la UE que la suministra más barata, con un precio medio de venta durante la primera semana de septiembre de 1,815 euros por litro.

Durante los siete días anteriores, cuando el descuento para este carburante era de 10 céntimos por litro, era el noveno país de los Veintisiete con la gasolina más asequible.

Los últimos datos de la UE reflejan que después de Malta, la gasolina más barata se suministraba en Bulgaria a 1,571 euros y en Suecia a 1,587 euros.

Sin embargo, Dinamarca vendía la gasolina más cara, a 2,631 euros el litro, y le seguían Países Bajos (2,465 euros) y Alemania (2,331 euros). EFECOM

jfd/sgb

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