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España se reencuentra con Alemania por un lugar en el podio

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Berlín, 12 sep (EFE).- La selección española terminará el Mundial como lo comenzó, contra Alemania en el Berlín Arena, que se repetirá este domingo por la medalla de bronce.

En el primer partido del torneo, el combinado de Miguel Méndez, derrotada en semifinales por Estados Unidos, venció de 30 puntos a las anfitrionas.

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Si España vence, se llevará la cuarta medalla en cinco Mundiales, y eso que en 2022 no se clasificó, pero sería un nuevo éxito del baloncesto femenino español tras la plata de Turquía (2014) y los otros dos bronces en República Checa (2010) y Tenerife (2018), además del subcampeonato de Europa el pasado verano.

España cayó ante Estados Unidos en la semifinal de la Copa del Mundo por 66-76, al igual que Alemania ante Francia (86-64) y ambas selecciones se disputarán (a las 16:30 CET -2 GMT) finalizar la competición en el podio, con una medalla de bronce.

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La capitana española Alba Torrens, es la única jugadora que estuvo en el resto de medallas antes mencionadas, ya que es la única de la plantilla española que ya había participado en una Copa del Mundo.

La base Iyana Martín ha sido la gran líder de ‘La Familia’ con 16,5 puntos por partidos y 3,3 asistencias, asumiendo la responsabilidad cuando su equipo más lo necesitó. Fue la más destacada en la dura derrota ante Mali (82-73) y también en el decisivo encuentro ante Japón, con el que España finalizó primera de grupo.

En cuartos de final, las de Miguel Méndez se impusieron con autoridad a una mermada Australia (66-89) y se quedaron a un paso de hacer historia tras caer ante la favorita Estados Unidos en la semifinal (66-76).

Por su parte, las germanas buscan una medalla histórica para su país, ya que esta ha sido su segunda participación en una Copa del Mundo. La última vez que la disputó fue en 1998, undécimas clasificadas cuando también fue anfitriona en un torneo que se llevó Estados Unidos.

Alemania demostró carácter tras una dura derrota ante España en el debut, de la que se repuso alentada por su público (volcado con su selección durante todo el campeonato): +24 ante Japón y +25 ante Mali en fase de grupos.

Ya en las eliminatorias, pasó el rodillo con un 94-56 ante una floja Corea y dio la gran sorpresa mundialista al derrotar a las campeonas de Europa, la Bélgica de Emma Meesseman, por 74-93, pero Francia fue demasiado rival para las germanas, que se quedaron a las puertas de la gran final.

Precisamente, el equipo americano volverá a disputar la gran final, esta vez ante Francia, a las 20:00 horas en el Berlín Arena. EFE

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