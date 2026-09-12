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El venezolano Salomón Rondón anota en el triunfo del Pachuca sobre Atlante

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México, 11 sep (EFE).- El venezolano Salomón Rondón, exjugador de Las Palmas, Málaga y Oviedo, anotó este viernes un gol en el triunfo del Pachuca 0-3 sobre el Atlante en partido de la octava jornada del torneo de Apertura del fútbol mexicano, en el que completaron la cuenta el brasileño Kenedy y el neerlandés Oussama Idrissi, ex del Sevilla y el Cádiz.

Los Tuzos se colocaron en noveno lugar con 11 puntos y los Potros de Hierro se quedaron con siete unidades en el lugar 14.

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El Pachuca tomó la iniciativa en el primer tiempo ante un Atlante al que le costó superar la media cancha, dominio que reflejó al minuto 13 con tanto de Salomón Rondón con un tiro libre en el que la barrera se abrió y el balón golpeó a un integrante del equipo local, para cambiar la dirección al guardameta Óscar Jiménez, quien ya no alcanzó a reaccionar.

Siete minutos después los Tuzos volvieron a hacer daño, ahora en una jugada por el centro en la que luego de una serie de rebotes Kenedy disparó con la zurda desde fuera del área lejos del lance de Jiménez para el 0-2.

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El cuadro visitante siguió incontenible. Marcó el 0-3 al 38 con el mismo recurso; disparo potente desde fuera del área, ahora del neerlandés Oussama Idrissi que pegó en el travesaño y cruzó la línea de gol ante un estático guardameta.

El Pachuca mantuvo el dominio en el inicio de la segunda mitad, pero sus artilleros no tuvieron puntería para ampliar la goleada.

En otro partido, el Querétaro sorprendió con su triunfo por 0-1 sobre el Tijuana que dirige el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu con una diana del argentino Mateo Coronel.

Más temprano el Puebla se impuso por 0-1 al Necaxa con un gol en tiempo agregado del uruguayo Mathias Tomas Borges.

La octava jornada del Apertura continuará este sábado, cuando el Toluca recibirá al Atlas, el Monterrey chocará con los Tigres UANL y el América visitará al campeón Cruz Azul.

El domingo el Santos Laguna jugará con el Juárez FC y el Guadalajara contenderá con Pumas UNAM.

El lunes la actividad concluirá con el partido entre León y San Luis.EFE

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