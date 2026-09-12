El Sabadell pone a prueba la fortaleza del Mallorca en Son Moix

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Palma/Sabadell (Barcelona), 12 sep (EFE).- El Mallorca recibirá este domingo al Sabadell en su primera prueba de fuego en Son Moix, ante un rival que todavía no conoce la derrota esta temporada y se ha erigido en una de las revelaciones del inicio liguero.

Los bermellones cuentan sus partidos como locales por victorias ante el Valladolid (2-0) y el Ceuta (3-0), un rendimiento que contrasta con sus resultados lejos de casa, donde han perdido en Granada (2-0) y empatado contra el Eldense (0-0).

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El cuadro de Luis García tendrá que controlar las ofensivas del conjunto de Ferran Costa, y la principal duda estará en el lateral izquierdo tras las molestias físicas de Toni Lato y la falta de rodaje de Alberto Moreno, con el canterano Luis Orejuela y el central Aboubaka Soumahoro como posibles alternativas.

Uno de los debes del equipo en las primeras jornadas ha sido la falta de eficacia para convertir en goles el peligro generado en ataque, con dudas especialmente en los extremos, donde podría haber rotaciones esta jornada debido a su bajo rendimiento.

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Quien podría tener una nueva oportunidad para demostrar que merece ser titular es Pablo Torre, que ya recibió un toque de atención en forma de suplencia la pasada jornada y deberá elevar su nivel ante la competencia existente en la medular mallorquinista.

El Sabadell, tercer clasificado e invicto en su regreso a LaLiga Hypermotion, tratará de asaltar el estadio mallorquinista para consolidarse como la sorpresa de la categoría de plata y dar continuidad a su excelente inicio de curso.

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El conjunto entrenado por Ferran Costa abrió el curso con dos empates prometedores en Gijón (0-0) y Castellón (0-0) y ha encadenado dos victorias contra el Almería (1-0) y el Córdoba (3-2).

Es un equipo lleno de recién llegados al fútbol profesional, pero está mostrando un hambre y una intensidad diferenciales y ha dejado claro que será un hueso duro de roer y que quizás puede aspirar a algo más que a la permanencia.

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El nombre propio de los dos triunfos ha sido Nicholas Gioacchini, un delantero estadounidense que llegó a prueba y que ha escalado al segundo puesto de la tabla de máximos goleadores con tres tantos.

Pero también está brillando la defensa en bloque, imbatida hasta la cuarta jornada, o el trivote que forman Pere Pons y los debutantes Urri y Quadri Liameed.

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Costa, el técnico más joven de la categoría, podría repetir el once que sometió al Córdoba. Ha encontrado un equipo que responde a las mil maravillas y ocho jugadores han sido titulares en los cuatro encuentros disputados hasta ahora. El entrenador arlequinado tiene las bajas de los defensas Arthur Bonaldo y Genar Fornés.

- Alineaciones probables:

Mallorca: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato/Orejuela; Morlanes, Darder, Sala/Torre; Luvumbo, Adrián Fuertes y Josep Cerdà.

Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll, Óscar Sanz, Edgar, Català, Miki Codina; Urri, Pere Pons, Quadri; Joel Priego y Gioacchini.

Árbitro: Daniel Miranda (Comité Extremeño)

Campo: Mallorca Son Moix.

Hora: 18.30.

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