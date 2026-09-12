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El PSOE acusa a PP y Vox de aprovecharse de Ceuta para conseguir votos

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Madrid, 12 sep (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, ha acusado a PP y Vox de aprovecharse de la situación de Ceuta para convertirla en un "caladero de votos" con propuestas que, además de ser "ilegales", son "inhumanas" y en nada contribuyen a que la ciudad autónoma recupere cuanto antes la normalidad.

"Ceuta no puede ser escenario ni convertirse en batalla electoral ni se pueden aprovechar de Ceuta para conseguir votos. Lo que tenemos que hacer todos es ayudar a Ceuta", ha instado Mínguez en una entrevista en Radio 5, donde ha reiterado que los documentos desclasificados sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio confirman lo que el Gobierno ha mantenido desde el primer día.

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Mínguez ha considerado que en esos 40 documentos todo el mundo puede ver el grado de acierto y el grado de información que se tenía y que se compartía y que en esos preavisos de movimientos, ni el CNI ni la policía fronteriza pudo "adivinar ni predecir" que hubiera ese asalto masivo a nado para cruzar la frontera.

"En los informes dice lo que dice; lo que no dice es lo que pretenden que digan, y ahí siguen y siguen buscando", ha dejado claro la portavoz socialista en respuesta a la lectura que está dando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que lleva dando lecciones desde hace mes y medio".

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Mínguez también ha censurado las propuestas que está poniendo sobre la mesa el PP, como la de reformar la ley de Extranjería para permitir las devoluciones "en caliente" de los migrantes que entren ilegalmente a nado en España después de que el Tribunal Supremo confirmase de que estos rechazos en frontera no se pueden ejecutar

"Aparte de ser ilegales, aparte de que son inhumanas, estas propuestas demuestra esa competencia que tiene Feijóo con Abascal", ha señalado la portavoz. EFE

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