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El propietario colombiano del Eldense imagina al club con Messi en Primera o 'Champions'

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Elda (Alicante), 12 sep (EFE).- El empresario colombiano Juan Carlos Trujillo, actual propietario del Eldense antes de formalizarse la venta del club al astro argentino Lionel Messi, considera que la entidad alicantina es apetecible por “su energía extraordinaria” para imaginarlo en un futuro “en Primera o en 'Champions'”.

“Mucho me preguntan por qué el Eldense. Sencillo: es el mejor club, tiene una energía extraordinaria y la gente ama a su equipo”, publicó en sus redes sociales el propietario vigente de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) azulgrana, dirigiéndose a la afición.

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Tras este argumento sobre los motivos que han podido llevar a una leyenda del fútbol como Messi a fijarse en el Eldense, equipo de LaLiga Hypermotion (Segunda), Trujillo comentó que “cuando mezclas todo eso, el resultado es uno: el éxito de una ciudad” y agregó: “Imagínense en Primera o en 'Champions'. Qué Bello”.

Este mensaje se publica dos días después de confirmarse el principio de acuerdo con Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, para la venta del club y pocas horas más tarde de la denuncia de Pascual Pérez, expresidente de la entidad alicantina contra Carolina Holguín, presidenta y esposa de Juan Carlos Trujillo, en la que reclama el pago de un préstamo no devuelto y pide como medida preventiva en su demanda el embargo de las acciones del club alicantino.

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En la entidad consideran que la probable llegada de Messi a la propiedad del Eldense está basada “en su capacidad de crecimiento” en el fútbol profesional, además de ser una entidad centenaria y decana en la provincia de Alicante. EFE

jas sm/cmm

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