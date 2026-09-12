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El PP catalán aboga por la "mano dura" para "recuperar la identidad" en las ciudades

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Barcelona, 12 sep (EFE).- El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha abogado por aplicar "mano dura" en materia de seguridad para "recuperar la identidad y restablecer la libertad" en las ciudades catalanas.

En declaraciones este sábado desde Lleida, Fernández ha asegurado que este es el ejemplo de una ciudad convertida en el "far west" y en un "polvorín", según él, a consecuencia del modelo "buenista" con el que el PSC gobierna en Cataluña.

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"Esto tiene que terminarse. En el PP tenemos una alternativa, que es mano dura. Es el modelo de (Xavier Garcia) Albiol en Badalona, que funciona, y restablece la identidad de las ciudades", ha afirmado.

Al lado del candidato del PP en Lleida, Xavi Palau, Fernández ha destacado que su partido defiende "poner orden" y "restablecer la libertad" para todos los vecinos "confiando en la policía".

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El secretario general del PP catalán ha sostenido que este es el modelo que Palau defiende para la ciudad como alternativa a la "decadencia" que, a su juicio, representa el PSC.

Por su parte, Palau ha reclamado al gobierno del socialista Fèlix Larrosa que active un plan de choque en un plazo de 90 días y medidas de prevención para prevenir sucesos como la batalla campal que se produjo en agosto en Lleida con menores involucrados.

Entre otras medidas, ha pedido situar a policías "de forma permanente" en los puntos menos seguros de la ciudad y mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas policiales, con datos semanales accesibles para la ciudadanía.

Palau ha lamentado que Larrosa quiera resolver los problemas de seguridad con un "comité de expertos", quienes "no patrullan las calles", y ha defendido la equiparación salarial de la Guardia Urbana de Lleida con los Mossos d'Esquadra.

El ahora jefe de la oposición en Lleida ha lanzado una promesa por si llega a alcalde: "Negaré todas las ayudas municipales a los delincuentes incívicos reincidentes. Les cortaremos el grifo y no tendrán acceso a ninguna ayuda". EFE

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