El PP avisa a Marruecos: "Con España no se juega”

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Vigo, 12 sep (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha advertido este sábado a Marruecos de que "con España no se juega" y de que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo mantendrá una posición de "absoluta firmeza" y no estará "subordinado" a intereses extranjeros, después de que el Ejecutivo marroquí haya señalado al Partido Popular en un comunicado sobre la crisis de Ceuta.

Sémper ha considerado en declaraciones en Vigo "verdaderamente novedoso" que un país se refiera directamente a la oposición de otro Estado, aunque ha añadido que "no es extraño", ya que, a su juicio, Marruecos "entiende que va a haber un cambio político en España" y que la posición de un Ejecutivo del PP "no va a ser la misma" que la del actual Gobierno de Pedro Sánchez.

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En un acto en la mencionada ciudad gallega, ha defendido que España debe mantener con Marruecos una relación de vecindad "cordial y de colaboración", pero ha recalcado que "lo que no puede pretender ningún país de nuestro entorno, tampoco Marruecos, es tener un Gobierno arrodillado y un Gobierno subordinado a los intereses de terceras potencias".

En este sentido, ha asegurado que "Ceuta y Melilla no están en discusión", como tampoco lo está Canarias, y ha considerado que las declaraciones de miembros del Gobierno marroquí que sitúan estos territorios dentro de Marruecos constituyen "una agresión a España" que, a su juicio, "queda sin responder por parte del Gobierno actual".

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"Ofreceremos colaboración, ofreceremos una relación de vecindad y de entendimiento, pero Marruecos tendrá que saber, como el resto de países de nuestro entorno, que con España no se juega", ha remarcado Sémper, quien ha garantizado que un futuro Ejecutivo del PP defenderá una posición de "absoluta firmeza".

También ha insistido en que la crisis de Ceuta no tendrá una solución mientras no se produzca el retorno a Marruecos de quienes entraron en España de forma irregular, y ha cuestionado que el Gobierno no esté aplicando esta vía pese a que Marruecos, según Sémper ha señalado, ha manifestado su disposición a acoger a los menores no acompañados que salieron del país.

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"¿Por qué España tiene que hacer la política social marroquí?", se ha preguntado el dirigente popular, quien ha defendido que la política social de Marruecos debe corresponder al Gobierno marroquí y no al español.

Sémper ha defendido que "Ceuta no es un corredor de entrada a la península y, por lo tanto, de entrada a la Unión Europea" y ha reclamado al Gobierno que utilice el respaldo de las instituciones europeas para garantizar el retorno de quienes accedieron irregularmente a España.

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Al mismo tiempo, ha exigido un refuerzo de la seguridad en la ciudad autónoma ante la situación que, según ha denunciado, están viviendo sus habitantes.

"No puede ser que haya mujeres que, cuando llega la noche, se metan en su casa por miedo", ha afirmado, antes de denunciar que cerca de 30 mujeres hayan presentado ya denuncias por agresiones de contenido sexual, según los datos que ha citado; también ha aludido al temor de familias a acudir a parques, playas o incluso al colegio.

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El dirigente del PP ha responsabilizado directamente al Gobierno de la situación y ha criticado que, más de un mes después del asalto a la frontera de Ceuta, la única responsabilidad política asumida en el Ejecutivo haya sido la de un asesor del delegado del Gobierno. EFE

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