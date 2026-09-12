'El Patrón Perfecto': El tesón de un niño con autismo para romper su silencio con dibujos

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Jorge Morales

Santa Cruz de Tenerife, 12 sep (EFE).- Los bebés suelen dar sus primeros balbuceos a los seis meses, a los nueve repiten sílabas seguidas y a los 12 ya pronuncian sus primeras palabras, pero no siempre.

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Hay niños como Daniel Comín, diagnosticado con autismo moderado desde los dos años, que tardan mucho más en comunicarse verbalmente, en su caso hasta los once años.

Durante todo ese tiempo solo pudo expresarse a través de unos dibujos que, alcanzada la madurez y una vez superada esa barrera de silencio, ha recopilado para dar forma a un libro, 'El Patrón Perfecto'.

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En declaraciones a EFE, Daniel Comín, autor también de una aplicación móvil gratuita para ayudar a personas de su condición a gestionar la ansiedad, regular emociones y organizar sus actividades diarias, explica que, de pequeño, dibujaba para representar cosas que le llamaban la atención.

"Funciono mucho por asociaciones, ahora lo veo cuando estoy programando. Una imagen podía llevarme a otra y un patrón podía representar una idea, una sensación o una experiencia. Era mi manera de organizar lo que estaba pasando dentro de mí y también a mi alrededor", relata el joven autor.

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"Por eso digo que mis dibujos eran una forma de comunicación. Quizás en aquel momento los demás no podían entenderlos, pero para mí tenían sentido", añade.

Explica que a veces sabía perfectamente lo que quería expresar, aunque no supiera explicarlo con palabras; otras veces, simplemente dibujaba, pero con el paso del tiempo fue entendiendo qué había detrás de aquellos dibujos, con la ayuda de su madre y de sus terapeutas.

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Poco a poco, fue evolucionando y además de dibujar cosas que veía, pasó a representar otras que imaginaba y que soñaba con hacer realidad.

"Eso es algo que todavía sigue conmigo hoy. Antes lo hacía con un lápiz y un papel; ahora lo hago con la animación. Lo que antes dibujaba como un sueño, hoy intento darle vida. Y espero que algún día pueda hacer realidad muchos de esos sueños que llevo tantos años dibujando", afirma el joven escritor.

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El tránsito del folio a la oralidad supuso una revolución para Daniel, aunque fue un proceso lento y costoso.

"Cuando empecé a hablar, apareció una nueva herramienta para comunicarme, pero también hubo una parte complicada. Muchas veces escuchaba cosas como 'no te entiendo', 'explícate mejor' o 'hablas raro'. Y cuando recibes muchas veces ese tipo de mensajes, incluso a día de hoy me suspenden un examen por ello, llega un momento en el que no quieres hablar sino dibujar".

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Cuenta que la idea de escribir un libro surgió después de participar en una 'performance' de la artista M. Lohrum.

"Curiosamente, su obra me recordó mucho a mis primeros dibujos, sobre todo porque trabaja en silencio y buscando expresar lo que cada persona siente. Entonces volví a mirarlos y me di cuenta de que aquellos dibujos contaban algo. Contaban una parte de mi historia, de mi evolución y de mi manera de comunicarme".

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Su madre, Delfina, le dio el empujón definitivo "para demostrar que detrás de una forma diferente de comunicarse también hay pensamiento, emociones, creatividad y una historia que contar".

Las personas con autismo suelen valorar "una vida ordenada, previsible y tranquila", aunque este último año para Daniel Comín "ha sido una aventura con tantos imprevistos a consecuencia de la aplicación 'Autistok' y ahora del libro. Pero gracias a las terapias que aún recibo sé gestionarme e incluso es bueno hacer cambios porque la vida es impredecible".

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Confiesa que hay algo que le ayuda mucho: "No suelo pensar demasiado en el futuro. Vivo bastante el presente, así que cuando aparece algo nuevo, intento afrontarlo cuando llega".

Y con esa filosofía, Daniel sigue embarcándose en nuevos proyectos, como uno para acabar con el acoso escolar, en el que trabaja con sus dos únicas amigas, que son programadoras como él.

Aunque su auténtica pasión son la animación y los proyectos audiovisuales.

"Al final, sigo haciendo lo mismo que cuando era pequeño: utilizar imágenes para comunicar y dar vida a lo que imagino". EFE

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