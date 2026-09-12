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El Gobierno ultima espacios en Ceuta para aumentar triajes a migrantes y poder devolverles

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Madrid, 12 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido una reunión para establecer la apertura de nuevos espacios en Ceuta donde aumentar los triajes a migrantes que accedieron a finales de julio y poder así repatriar a Marruecos a quienes no tengan derecho a protección internacional.

"El objetivo es avanzar en las devoluciones de todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país, acorde a la ley. Cuanto antes estén habilitados estos recursos, antes podrán ser repatriados", ha asegurado este sábado Torres en su cuenta de X tras presidir esta reunión como responsable del mando único de la crisis en Ceuta.

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Un encuentro al que por vía telemática y desde la ciudad autónoma han asistido la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y Agustín Torres, secretario general de Coordinación Territorial.

La secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, y el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local, Gonzalo Díaz Millán, han estado acompañando a Torres en el Ministerio.

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El Gobierno de Ceuta ha señalado que quedaban en la ciudad 13.000 personas, entre adultos y menores, de las que entraron ilegalmente los pasados días 30 y 31 de julio, una cifra que en el caso de los menores alcanza los 2.100, entre ellos 700 niñas, según ha asegurado este sábado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El pasado martes, el ministro reiteró que el Ejecutivo ya había habilitado 3.400 plazas aproximadamente para atender a las personas que quedan en la ciudad y avanzó que en los próximos días se pondrían a disposición más hasta llegar a las 6.000 plazas.

Por su parte, respecto a las labores policiales de reseña y triaje, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó en Ceuta que 1.120 personas tenían completados estos trámites.

Marlaska subrayó que el triaje "es un proceso muy complejo que implica un reconocimiento sanitario, identificación, ver si son vulnerables, víctimas de trata y también si piden asilo". Este triaje, en el que actualmente participan 78 policías nacionales así como 11 efectivos de la Oficina de Asilo y Refugio, es necesario para la repatriación de los migrantes. EFE

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