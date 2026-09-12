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El español David Almansa suma su sexta 'pole position' de la temporada

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El español David Almansa (KTM) sumó este sábado su sexta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de San Marino de Moto3, que se disputa en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático.

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Almansa consiguió un mejor tiempo de 1:40.612 que supone su octava mejor clasificación desde que disputa el campeonato del mundo de Moto3, por delante del también español Brian Uriarte (KTM) y del australiano Joel Kelso (Honda).

El líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), tuvo que conformarse con el quinto mejor tiempo y saldrá desde el centro de la segunda línea de la formación de salida.

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La primera clasificación de Moto3 contó con una serie de 'primeros espadas' como el español Álvaro Carpe (KTM) o el italiano Guido Pini (Honda) que tenían la obligación casi perentoria de lograr el pase a la segunda para no perder sus opciones en el campeonato.

Además del ingrediente añadido de que, en realidad, iba a ser el primer entrenamiento que los pilotos de Moto3 iban a poder hacer con el asfalto completamente seco.

Así, a las primeras de cambio, fue Guido Pini quien marcó el mejor tiempo, mientras que Álvaro Carpe falló en su primer intento, en el que acabó noveno, pero no en el siguiente, en el que con 1:41.850 se puso líder, por delante de sus compatriotas Jesús Ríos (Honda) y Marcos Uriarte (KTM) y el malasio Hakim Danish (KTM).

Tras un paso por los talleres, en el que Jesús Ríos protagonizó un momento complicado al quedarse en medio de la pista y molestar a otros pilotos, lo que suscitó la intervención de Dirección de Carrera, que investigó la acción, muchos pilotos volvieron a las andadas al buscar con un ritmo lento el rebufo de las motos de sus rivales.

Pini no estuvo demasiado acertado en la pelea por el pase a la segunda clasificación y acabó séptimo, mientras que Álvaro Carpe acabó como el más rápido (1:41.519), junto al japonés Ryusei Yamanaka y su compañero de equipo Hakim Danish, además de Jesús Ríos, que fueron los que lograron el pase a la siguiente ronda.

A las primeras de cambio en la segunda clasificación fue el irlandés Casey O'Gorman (Honda), quien se puso al frente de la tabla, por delante del australiano Joel Kelso (Honda) y el indonesio Veda Pratama (Honda), pero por detrás marcaban muy buen ritmo en sus parciales el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) y el español Brian Uriarte (KTM).

No sucedió lo mismo con dos de los grandes favoritos, David Almansa, el más rápido en anteriores sesiones en Misano Adriático, y el líder de la categoría, Máximo Quiles, undécimo y séptimo, respectivamente, en su primero intento.

Pero en su siguiente intento no falló David Almansa, que en la tercera vuelta ya paró el cronómetro en 1:41.351 para ascender hasta el primer puesto, en tanto que Máximo Quiles se iba poco a poco hacia atrás en la tabla de tiempos, con el primer neumático de la clasificación.

Una vuelta más tarde, mejoró David Almansa, que defendió su liderato con 1:40.862, apenas 29 milésimas de segundo más rápido que Brian Uriarte, que iba unos metros por detrás de él, y ambos superando a Perrone.

Cuando todos esperaban que había llegado el momento de entrar en talleres para cambiar de neumático trasero, David Almansa siguió en pista para volver a rebajar su mejor tiempo (1:40.716), a pesar de tener un susto durante ese intento.

Brian Uriarte se mantuvo en la segunda posición, mientras que Máximo Quiles remontó muchos puestos hasta colocarse cuarto (1:41.127), por detrás de Valentín Perrone.

Y no desistió en su empeño David Almansa, que aún tuvo arrestos para encadenar una tercera vuelta rápida con 1:40.612 que literalmente le entregaba en bandeja su sexta 'pole position' de la temporada, por delante de Brian Uriarte y Joel Kelso.

La segunda línea de la formación de salida fue para Valentín Perrone, Máximo Quiles y Matteo Bertelle (KTM), con Casey O'Gorman, Rico Salmela y Álvaro Carpe en la tercera, y Scott Ogden (KTM), Adrián Fernández (Honda) y Ryusei Yamanaka en la cuarta. EFE

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