El Barça manda en Valdepeñas y ElPozo cede un empate al final en Noia

Guardar

Redacción deportes, 12 sep (EFE).-El Barça, campeón de Liga la pasada temporada, comenzó el Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal con una victoria por 2-5 en la pista del Viña Albali Valdepeñas, en un partido en el que los locales plantaron cara hasta el tramo final. Pito, con dos goles, lideró la respuesta ofensiva azulgrana, mientras que Carrasco y Torres anotaron para los vinateros.

El conjunto catalán, que venía de perder la Supercopa de España, encarriló el encuentro antes del descanso con los tantos de Antonio y Matheus. Carrasco recortó distancias en el minuto 22 y volvió a meter a los locales en el partido, pero Pito apareció en el tramo decisivo con dos goles. Torres hizo el 2-3 en el 37 y João Victor cerró el marcador en el 39 con los locales jugando con portero-jugador.

PUBLICIDAD

ElPozo Murcia, vigente campeón de la Supercopa, no pudo pasar del empate a cuatro en su visita al Noia Portus Apostoli en un encuentro intenso y con alternativas. El conjunto murciano llegó a ponerse por delante, pero los gallegos reaccionaron. El canterano Meseguer destacó con dos goles, aunque Thierry, con portero-jugador, logró el 4-4 en la última acción.

Por su parte, el Servigroup Peñíscola se impuso por 3-5 en la pista del recién ascendido Wanapix Sala 10 Zaragoza. Diego Sancho fue protagonista con dos tantos para los visitantes. El conjunto aragonés llegó a igualar a tres gracias a una jugada de Juanchi que terminó en autogol, pero Youness y Elías decantaron finalmente el encuentro para los castellonenses en la recta final.

PUBLICIDAD

La jornada también dejó el histório triunfo en su debut del El Ejido FS, que remontó ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad para imponerse por 4-1 en un partido de rivalidad andaluza dominado por los locales. Miguel Palacio adelantó al conjunto cordobés en el minuto 3, pero Josete igualó en el 10 y Rufino culminó la remontada antes del descanso. Cristian Rubio amplió la ventaja en el 25 y asistió a Geraghty para el definitivo 4-1 en el 37, después de que el Córdoba buscara la reacción con portero-jugador. EFE

jmd/apa