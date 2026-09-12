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Detenidos 5 integrantes de un grupo que envió desde Valencia paquetes con 172 kg de drogas

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València, 12 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, cuatro de las cuales han ingresado en prisión, integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de sustancias estupefacientes desde Valencia que llegaron a enviar por mensajería postal más de 172 kilogramos por todo el territorio nacional y a 45 países.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de esta organización criminal después de que se incautaran en Ghana tan sólo 100 gramos de MDMA que procedía de Valencia, según han informado fuentes del instituto armado.

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Fue ahí cuando los investigadores pudieron confirmar la existencia de una infraestructura que contaba incluso con un laboratorio que desarrollaba su actividad en las comarcas valencianas de Costera y Canal de Navarrés.

Este grupo organizado recibía pedidos de distintos tipos de sustancias estupefacientes a través de plataformas de mensajería encriptada para dificultar la investigación. Tras la recepción del pedido, la organización preparaba las sustancias solicitadas y posteriormente eran remitidas a los solicitantes a través de paquetería postal.

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Han sido incautados 172,5 kilos de diversas sustancias estupefacientes que se encontraban en diversos paquetes de mensajería postal, los cuales iban a ser enviados a países como Italia, Hungría, Rumania, Australia, Estados Unidos, Tailandia, Taiwán o Sri Lanka, entre muchos otros.

Se han incautado 116,5 kilos de ketamina, 18, 4 kilos metanfetamina, 6,9 kilos de cocaína, 8,8 kilos de hachís, 1 kilo de heroína, 20.000 dosis de LSD, 20,85 kilos de otras sustancias estupefacientes, 25 kilos de sustancia de corte y 41 kilos de componentes químicos para la preparación de las sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil detuvo el pasado 9 de septiembre a los cinco integrantes de la organización y realizó varios registros en Anna y Alcudia de Crespins (Valencia) en los que se localizó y desmanteló tanto el laboratorio como la zona de preparación de la paquetería donde se ocultaban las sustancias estupefacientes.

Además, fueron intervenidos 26.000 euros en metálico, balanzas y distintos instrumentos utilizados para la fabricación y ensamblado de los paquetes.

La citada organización criminal arrancó con su actividad en 2025 y realizaban envíos internacionales de manera asidua todas las semanas utilizando distintas empresas de paquetería. Se llegaron a realizar unos 1.500 envíos a prácticamente todas las provincias españolas, así como a más de 45 países.

Los detenidos son tres hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 44 años y de nacionalidad española. Cuatro de ellos han ingresado en prisión y uno está en libertad con cargos. Se les atribuye un delito de tráfico de drogas, organización criminal y usurpación de identidad.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), con la colaboración internacional con otros países como Rumanía y Hungría, donde se paralizaron paquetes y se detuvo al receptor del paquete. Además, se ha colaborado con Países Bajos mediante Europol y se ha contado con el apoyo de Correos para la paralización de los envíos.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Xátiva número 2. EFE

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