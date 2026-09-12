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DeJulius acaba cedido al Besiktas turco a cambio de dinero para el UCAM Murcia

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Murcia, 12 sep (EFE).- El base estadounidense nacionalizado eslovaco David DeJulius, que abandonó el UCAM Murcia tras haber renovado hasta junio de 2028 para marcharse al Besiktas turco, será finalmente cedido a cambio de dinero, informa el club.

El de Detroit e internacional con Eslovaquia, de 27 años, recaló en la plantilla dirigida por Sito Alonso el pasado verano procedente del Bursasport otomano y en su primer año en España se convirtió en el segundo máximo anotador de la liga Endesa de baloncesto, con 17,67 puntos de promedio, y fue incluido en el mejor quinteto de la competición.

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El club lo renovó el 6 de marzo, pero DeJulius trasladó al término de la temporada a mediados de julio su voluntad de no querer cumplir ese vínculo y volvió al país desde el que llegó, lo que fue denunciado por el UCAM al Tribunal de Arbitraje de la Federación Internacional de Baloncesto y judicializado.

Ahora, el UCAM recibirá una cantidad de dinero no especificada a cambio de una cesión para volver a Murcia en la campaña 2027-2028. EFE

ij/eg/jap

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