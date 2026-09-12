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Comienza el reto: 100.000 pasos en 24 horas para que Yaiza tenga un traje con electrodos

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Alberto Ferreras

Zamora, 12 sep (EFE).- El aficionado al deporte, voluntario de la asociación de enfermedades raras 'Corriendo con el Corazón por Hugo' y diabético, Hugo Girao, ha comenzado este mediodía el reto de andar 100.000 pasos en 24 horas con el fin de recaudar fondos solidarios para que la niña zamorana Yaiza pueda adquirir un traje especial con electrodos necesarios para su movilidad.

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Girao, que lleva varios meses preparándose para este desafío de forma autodidacta, ha declarado a EFE instantes antes de comenzar la prueba, que espera que el cuerpo aguante con el apoyo de la gente y que su condición de diabético le hace estar "un poco más nervioso", pero con el teléfono móvil puede controlar las subidas y bajadas de azúcar, "que es lo más peligroso".

El reto, que se desarrolla en un gimnasio de Zamora, se le ocurrió al conocer el caso de la niña de diez años de la localidad zamorana de Torrefrades, Yaiza Peña Cabrera, que padece diplejia espástica -una forma de parálisis cerebral infantil- y requiere tratamientos adaptados, entre los que ha mostrado su eficacia un traje especial tipo chándal con electrodos que se pone una hora cada uno o dos días para recuperar musculatura y mejorar sus movimientos.

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La madre de la pequeña, Isabel Cabrera, ha explicado a EFE que el traje le evita mucho la espasticidad y los calambres que sufre, derivados de su escasa motricidad muscular, pero adquirirlo le suponía un importante desembolso económico, ya que vale unos 6.500 euros reaprovechando la centralita de gestión de electrodos y se suma a otros gastos derivados de la enfermedad de su hija.

Cabrera ha admitido que la niña muchas veces le pregunta que por qué gente que no le conoce le quiere ayudar.

"Y le digo que porque eres luz", ha explicado la madre, quien subraya la fuerza de voluntad y la positividad con la que la niña afronta su enfermedad "cuando luego hay gente que se ahoga en un vaso de ahoga sin ningún problema" de gravedad.

Aunque el reto no concluirá hasta el mediodía de este domingo, lo más importante, conseguir el dinero para el nuevo traje, ya casi se ha conseguido, porque a través de patrocinios del desafío, sorteos y venta solidaria de sales de baño, velas y jabones hechos por la propia Yaiza ya han conseguido reunir cerca de cinco mil euros.

"El reto económico está prácticamente conseguido, solo nos falta el último empujoncito", ha señalado Isabel Cabrera, mientras que su hija, que también se ha subido a una cinta de correr para acompañar a Hugo Girao en los primeros kilómetros, ha asegurado que la alegría le desborda y que dar las gracias "es poco" para reconocer el altruismo de todos los que le han apoyado.

Paso a paso en una cinta de correr que ya considera como su novia por lo mucho que ha entrenado y el tiempo que ha pasado en ella los últimos meses, Hugo Girao calcula que en las 24 horas andando en ella recorrerá entre 65 y 70 kilómetros, dependiendo de la zancada.

Su meta es dar una media de 6.500 o 7.000 pasos la hora durante el día, un ritmo que le permitirá conseguir holgadamente el reto, pero que reducirá por la noche, en las horas más duras de la prueba, siempre pendiente de su nivel de azúcar.

En cualquier caso, consiga o no alcanzar los 100.000 pasos, el verdadero desafío, lograr el traje especial para Yaiza con la solidaridad de los zamoranos, es ya una prueba superada. EFE

aff/mr/lml

(Foto)

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